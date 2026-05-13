A polêmica das bolsas de Maya Massafera ganhou mais um capítulo. Uma especialista em luxo analisou detalhes das peças exibidas pela influenciadora e apontou falhas em modelos milionários após as reações de Luciana Gimenez viralizarem - Foto: reprodução Instagram

A polêmica das bolsas de Maya Massafera ganhou mais um capítulo. Uma especialista em luxo analisou detalhes das peças exibidas pela influenciadora e apontou falhas em modelos milionários após as reações de Luciana Gimenez viralizarem Foto: reprodução Instagram

Publicado 13/05/2026 15:19

A polêmica envolvendo o closet de Maya Massafera e as reações de Luciana Gimenez ganhou um novo desdobramento. Após o vídeo viralizar, a especialista em bolsas de luxo de segunda mão Laura Dornellas analisou algumas das peças exibidas pela influenciadora e apontou detalhes que chamaram atenção.

Com mais de oito anos de atuação no mercado de bolsas de luxo, Laura comentou principalmente sobre a Birkin Himalaya apresentada por Maya como a peça mais cara de sua coleção. Segundo a especialista, alguns elementos da bolsa diferem de modelos originais da Hermès já analisados por ela.

Entre os pontos destacados estão a estrutura da peça, o formato das alças, o acabamento, a coloração, a costura, o cadeado e detalhes da chamada clochette, item que acompanha as bolsas da marca francesa. Laura também comparou imagens da bolsa de Maya com uma Birkin Himalaya pertencente ao acervo da empresa em que trabalha.

Outro ponto citado pela especialista foi o cheiro característico das bolsas originais de luxo. Segundo ela, peças autênticas costumam apresentar aroma suave de couro premium, enquanto réplicas frequentemente possuem odor mais forte por conta da qualidade dos materiais utilizados.

Durante a análise, Laura ainda afirmou ter estranhado o fato de Maya considerar a Himalaya sua bolsa mais valiosa, já que, segundo ela, a influenciadora possui outros modelos, como a Birkin Faubourg, que podem atingir cifras ainda maiores no mercado internacional.

Apesar da repercussão, a especialista ressaltou que não incentiva ataques contra Maya Massafera e afirmou que apenas apresentou uma avaliação técnica baseada em sua experiência profissional no segmento de luxo.

A discussão tomou conta das redes sociais desde que Luciana Gimenez apareceu observando atentamente algumas das bolsas do closet de Maya. Internautas passaram a especular sobre a autenticidade das peças após as expressões e comentários da apresentadora durante a visita.