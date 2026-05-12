Josiane Oliveira transforma trajetória e amplia sua presença no mercado da belezaFoto: arquivo pessoal
Josiane Oliveira transforma carreira e ganha destaque no mercado da beleza
Da engenharia ao empreendedorismo, Miss Distrito Federal aposta no skincare vegano e começa a ocupar novos espaços no setor
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Marcelo Cabral Teixeira morre após infarto durante seu Festival di Teresa em Teresópolis
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Ana Paula Saad volta ao Brasil e prepara nova fase longe do rótulo de musa
Após anos em Los Angeles, artista retorna ao país com foco em streaming, cinema e TV, agora em uma fase mais madura e espiritualizada
Grupo Ed+ volta aos estúdios e promete novo hit romântico no pagode
Após anunciar retorno aos palcos com turnê nostálgica, grupo inicia gravação de novo single na Sala 503, com produção musical dos Irmãos Da Paz
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Advogado tomou posse como presidente da comissão em cerimônia realizada na sede da entidade, no Rio
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