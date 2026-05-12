Josiane Oliveira transforma trajetória e amplia sua presença no mercado da beleza - Foto: arquivo pessoal

Josiane Oliveira transforma trajetória e amplia sua presença no mercado da belezaFoto: arquivo pessoal

Publicado 12/05/2026 22:52

Josiane Oliveira vem fazendo da própria trajetória uma vitrine de reinvenção. Aos 28 anos, a empresária, influenciadora e Miss Distrito Federal deixou para trás o caminho tradicional da engenharia para apostar em um mercado que exige imagem, estratégia e posicionamento: o da beleza.

A nova fase ganhou mais um capítulo em São Paulo, onde Josiane esteve no SEPHORiA, evento exclusivo que reuniu nomes ligados ao universo dos cosméticos, do autocuidado e da criação de conteúdo. A presença da empresária no encontro reforça o movimento que ela vem construindo nos últimos anos: transformar visibilidade em negócio.

Com atuação voltada ao skincare vegano e ao consumo consciente, Josiane tem buscado unir beleza, inovação e propósito em uma área cada vez mais disputada. Mais do que aparecer, ela quer consolidar uma marca pessoal forte e ampliar sua presença dentro de um setor que movimenta tendências, comportamento e mercado.

A mudança de rota, da engenharia para o empreendedorismo, também revela uma aposta em si mesma. Entre concursos, redes sociais e negócios, Josiane vem construindo um nome que circula entre diferentes frentes, sem se limitar a um único rótulo.

Com público crescente nas redes e presença em centros como São Paulo e Goiânia, a empresária segue mirando novos espaços. E, pelo movimento que vem fazendo, Josiane parece decidida a provar que beleza também se constrói com visão de negócio.