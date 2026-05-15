A atual Miss Brasil Universe, Maria Gabriela Lacerda, será responsável por coroar sua sucessora na edição 2026 do concurso Foto: Reprodução Instagram
Miss Brasil Universe volta à TV aberta com transmissão pela Record
Concurso será exibido nacionalmente em julho e terá Bruna Zanardo representando o Rio de Janeiro na disputa pela coroa
Miss Brasil Universe volta à TV aberta com transmissão pela Record
Concurso será exibido nacionalmente em julho e terá Bruna Zanardo representando o Rio de Janeiro na disputa pela coroa
Especialista aponta falhas em bolsas milionárias de Maya Massafera e reacende polêmica com Luciana Gimenez
Laura Dornellas analisou peças exibidas pela influenciadora e destacou diferenças em modelo de luxo da coleção
Josiane Oliveira transforma carreira e ganha destaque no mercado da beleza
Da engenharia ao empreendedorismo, Miss Distrito Federal aposta no skincare vegano e começa a ocupar novos espaços no setor
Marcelo Cabral Teixeira morre após infarto durante seu Festival di Teresa em Teresópolis
Produtor cultural passou mal pouco depois da meia-noite, durante a realização do festival que ajudou a consolidar na Serra Fluminense
Secretaria do Império Serrano é vandalizada às vésperas da eleição e registros de títulos são levados
Caso aumenta a tensão nos bastidores da escola faltando uma semana para a escolha da nova presidência
Ana Paula Saad volta ao Brasil e prepara nova fase longe do rótulo de musa
Após anos em Los Angeles, artista retorna ao país com foco em streaming, cinema e TV, agora em uma fase mais madura e espiritualizada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.