A atual Miss Brasil Universe, Maria Gabriela Lacerda, será responsável por coroar sua sucessora na edição 2026 do concurso - Foto: Reprodução Instagram

A atual Miss Brasil Universe, Maria Gabriela Lacerda, será responsável por coroar sua sucessora na edição 2026 do concurso Foto: Reprodução Instagram

Publicado 15/05/2026 14:02

O Miss Brasil Universe 2026 vai marcar o retorno do concurso à televisão aberta. A Record confirmou a transmissão nacional da grande final, que também será exibida pelo RecordPlus e pelo portal R7.com, em uma nova fase da bandeira Universe no país.

A edição deste ano promete ser uma das mais comentadas dos últimos tempos, reunindo representantes de diferentes estados e regiões do Brasil em um formato que busca fortalecer o concurso como produto de entretenimento, moda e representatividade nacional.

Entre os nomes que chegam cercados de expectativa está a atual Miss Universe Rio de Janeiro 2026, Bruna Zanardo. A modelo venceu a etapa estadual representando Niterói e vem ganhando destaque nos bastidores da competição nacional.

A volta do concurso à TV aberta é vista pelo mercado como uma tentativa de reposicionar o Miss Brasil Universe junto ao grande público, recuperando o impacto popular que marcou gerações anteriores do evento.

À frente dessa nova fase está o presidente nacional do Miss Universe Brasil, Rodrigo Ferro, que vem conduzindo o reposicionamento da marca no país e ampliando a presença do concurso em plataformas de mídia e entretenimento.

A vencedora da edição 2026 representará o Brasil na próxima edição do Miss Universo.