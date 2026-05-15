Raphael Sousa falou pela primeira vez após deixar a prisão e desabafou sobre os 29 dias em que ficou detido - Foto: Reprodução Instagram

Raphael Sousa falou pela primeira vez após deixar a prisão e desabafou sobre os 29 dias em que ficou detido Foto: Reprodução Instagram

Publicado 15/05/2026 17:26 | Atualizado 15/05/2026 17:36

O influenciador Raphael Sousa, apontado como um dos nomes ligados à página Choquei, falou pela primeira vez após deixar a prisão.



Raphael ficou 29 dias detido após ser alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilícitas.



Em um forte desabafo, o influenciador afirmou que viveu “os piores dias” da vida dele durante o período em que esteve preso. Raphael também agradeceu a Deus, aos advogados Frederico Moreira e Pedro Paulo Medeiros e disse acreditar que “Deus escreve certo por linhas tortas”.



“Acabou o pesadelo! Nunca tive tanta fé em Deus como tive nesses 29 dias, e no fim deu tudo certo”, escreveu.



O influenciador ainda afirmou que tenta entender tudo o que aconteceu, mas declarou acreditar que “nada é por acaso”. Ao fim da publicação, comemorou o reencontro com amigos e familiares.



Além do desabafo sobre a prisão, Raphael também publicou uma emocionante declaração para Marco Jr. O influenciador afirmou ter encontrado “a pessoa certa para passar o resto da vida” e agradeceu o apoio recebido durante o período em que esteve detido.



“Enquanto eu vivia os piores dias da minha vida, você estava aqui do lado de fora, sem comer, sem dormir e correndo contra o tempo para me tirar daquele lugar”, escreveu Raphael.



O influenciador ainda encerrou a homenagem com uma declaração de amor: “Eu te amo muito”.

