Hariane Fonseca visitou o escritório da Boca TV, em São Paulo, e encontro com Rodrigo Bocardi aumentou rumores sobre novidades na televisão. Foto: arquivo pessoal
Hariane Fonseca visita Boca TV e encontro com Rodrigo Bocardi movimenta bastidores
Apresentadora do Temperando o Papo esteve no escritório da nova emissora em São Paulo e aumentou rumores sobre possíveis novidades na televisão
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