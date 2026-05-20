Hariane Fonseca visitou o escritório da Boca TV, em São Paulo, e encontro com Rodrigo Bocardi aumentou rumores sobre novidades na televisão. - Foto: arquivo pessoal

Hariane Fonseca visitou o escritório da Boca TV, em São Paulo, e encontro com Rodrigo Bocardi aumentou rumores sobre novidades na televisão. Foto: arquivo pessoal

Publicado 20/05/2026 20:10

A movimentação nos bastidores da televisão brasileira ganhou mais um capítulo curioso nos últimos dias. A apresentadora e jornalista Hariane Fonseca, nome à frente do programa Temperando o Papo, chamou atenção ao visitar o escritório da Boca TV, novo projeto que vem despertando expectativa no mercado de comunicação em São Paulo.

Com mais de duas décadas de trajetória na TV aberta e presença forte nas plataformas digitais, Hariane consolidou seu espaço com uma proposta que mistura entretenimento, culinária saudável, empreendedorismo, pets, qualidade de vida e bem-estar. O desempenho também impressiona no digital: o canal da apresentadora no YouTube já passa de 7 milhões e 800 mil visualizações mensais.

A visita à Boca TV não passou despercebida. A emissora aposta em um formato diferente, com estúdio montado em uma casa térrea de vidro, em uma região movimentada de São Paulo, criando uma experiência mais próxima do público, com interação ao vivo e em tempo real.

Durante a passagem pelo local, Hariane ainda teve um encontro inesperado com Rodrigo Bocardi, o que aumentou os comentários sobre possíveis projetos envolvendo comunicação, inovação e entretenimento.

Nos bastidores, há quem diga que a apresentadora tem forte sintonia com a proposta da nova TV. Além da atuação na comunicação, Hariane também é conhecida por participar de ações sociais e projetos humanitários. Em eventos internacionais, incluindo passagens por Dubai e países da Europa, ela costuma destacar a força do povo brasileiro.

“Somos um país rico em solo fértil, em empreendedorismo, em fé e em gente feliz e resiliente”, afirmou Hariane durante o encontro.

A apresentadora também elogiou a visão da Boca TV e defendeu que a televisão precisa acompanhar os novos hábitos do público, apostando em conteúdos leves, interativos, divertidos e com credibilidade.

Por enquanto, nada foi anunciado oficialmente. Mas a aproximação já acendeu o alerta nos bastidores. Pelo visto, vem novidade por aí.