Luisa Mell denunciou a existência de grupos violentos no Discord após relatar um caso em que uma adolescente teria triturado um gatinho dentro de um liquidificador durante uma transmissão ao vivo acompanhada por mais de mil pessoas Foto: reprodução Instagram
Adolescente tritura gatinho em liquidificador em live no Discord, denuncia Luisa Mell
Ativista afirma que cerca de 15 animais são torturados e mortos todas as noites em grupos online e cobra reação urgente de deputados e senadores.
Adolescente tritura gatinho em liquidificador em live no Discord, denuncia Luisa Mell
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