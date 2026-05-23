Patricia Ribeiro usou as redes sociais para fazer um forte desabafo sobre casos envolvendo pessoas trans em banheiros femininosFoto: arquivo pessoal
Primeira trans a mudar nome em Portugal reage à polêmica dos banheiros femininos no Brasil
Patricia Ribeiro, primeira a alterar o nome nos documentos após a lei de identidade de gênero em Portugal, usou as redes sociais para fazer um forte desabafo
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Mãe de Deolane Bezerra diz que Felipe Campos terá 'fim triste em cama de hospital' após chamar sua filha de bandida
Solange Bezerra atacou Felipe Campos nas redes sociais depois de o apresentador detonar Deolane ao vivo, citar Vorcaro e acusar a família de envolvimento com dinheiro sujo
Adolescente tritura gatinho em liquidificador em live no Discord, denuncia Luisa Mell
Ativista afirma que cerca de 15 animais são torturados e mortos todas as noites em grupos online e cobra reação urgente de deputados e senadores.
Caso do banheiro em Niterói: Benny diz que levou socos, desmaiou e responsabiliza oposição
Vereadora trans afirma que foi agredida no Plaza Shopping, rebate acusação contra sua equipe e diz que vereadores do PL incitaram ódio contra pessoas trans
Hariane Fonseca visita Boca TV e encontro com Rodrigo Bocardi movimenta bastidores
Apresentadora do Temperando o Papo esteve no escritório da nova emissora em São Paulo e aumentou rumores sobre possíveis novidades na televisão
Vereadora trans Benny Briolly sai de ambulância após confusão em banheiro em Niterói
Confusão aconteceu durante ato em defesa do uso de banheiros por pessoas trans no Plaza Shopping. Vereadores do PL participaram do ato contra
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