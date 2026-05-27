João Guilherme afirmou que não foi convidado para a festa de 5 anos da sobrinha Maria Alice - Martins/ Brazil News

João Guilherme afirmou que não foi convidado para a festa de 5 anos da sobrinha Maria Alice Martins/ Brazil News

Publicado 27/05/2026 13:31

João Guilherme revelou nesta quarta-feira que não compareceu à festa de aniversário da sobrinha, Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, porque não foi convidado para a comemoração.

A declaração aconteceu durante sua chegada ao desfile de Sasha Meneghel. Ao ser questionado sobre a ausência no evento da família, o ator respondeu de forma direta que não esteve presente porque não havia sido chamado.

Maria Alice completou 5 anos e ganhou uma superfesta em Goiânia, realizada na Casa VF, espaço de eventos da própria Virginia Fonseca. A comemoração teve como tema o universo Disney, com decoração inspirada em personagens clássicos, brinquedos e apresentações musicais.

Entre as atrações da noite estiveram shows de Henry Freitas, Léo Foguete e Matheus & Kauan. A aniversariante também apareceu fantasiada de Minnie Mouse durante a celebração, que reuniu familiares e convidados próximos.