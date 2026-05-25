Rico Melquiades recusou o desafio de Leo Áquilla para encontro na Avenida Paulista e rebateu a ativista nas redes sociais - Fotos: reprodução Instagram

Rico Melquiades recusou o desafio de Leo Áquilla para encontro na Avenida Paulista e rebateu a ativista nas redes sociais Fotos: reprodução Instagram

Publicado 25/05/2026 12:48

A treta entre Rico Melquiades e Leo Áquilla ganhou contornos de verdadeiro reality show nas redes sociais. Depois de desafiar o influenciador para um encontro cara a cara na Avenida Paulista, em frente ao MASP, Leo acabou recebendo uma resposta atravessada e recheada de ironias.

A confusão começou quando Leo questionou publicamente o faturamento de alguns influenciadores ligados à divulgação de bets e jogos online, citando Rico nominalmente. O comentário viralizou rapidamente e gerou forte repercussão nas redes.

Rico respondeu dizendo que Leo “não o representa em absolutamente nada”, o que fez a ativista gravar um novo vídeo em tom ainda mais duro. Na gravação, Leo acusou o influenciador de ganhar dinheiro com “tigrinhos e bets”, classificando esse tipo de faturamento como “dinheiro sujo, lavado em sangue e desgraça dos outros”.

Além disso, Leo afirmou que entrou para a política por “missão”, disse ter “consciência de classe” e convocou Rico para um encontro presencial no dia 7 de junho, ao meio-dia, em frente ao MASP, na Avenida Paulista.

A atitude acabou lembrando internautas da postura explosiva de Jojo Todynho em suas brigas públicas na internet, principalmente pelo tom desafiador do vídeo.

Só que Rico não topou a “briga”.

Em novo vídeo, o ex-A Fazenda ironizou o convite e afirmou que Leo deveria focar em pautas ligadas às mulheres trans em vez de “marcar briguinha” na internet.

“Você poderia parar de perder tempo marcando briguinha com o povo na Avenida Paulista e cobrar os direitos das mulheres trans?”, disparou.

O influenciador também debochou da ideia de viajar para São Paulo apenas para discutir pessoalmente.

“Você acha mesmo que eu vou gastar passagem para ir para São Paulo discutir com você? Não vou não, meu amor. Você nem relevante é. Se fosse uma pessoa relevante, até eu iria”, afirmou.

Rico ainda disse que Leo pode ir até Maceió, onde ele mora, para ouvir tudo pessoalmente.

“Permito sua entrada no meu condomínio. Você entra no meu condomínio e eu falo na sua cara o que eu falei na internet”, declarou.

Em outro trecho do vídeo, Rico acusou Leo de querer usar a situação como vitrine eleitoral.

“Você quer me fazer de trampolim pra sua campanha política”, disparou.