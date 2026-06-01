Totens instalados na estação da Vila do Abraão foram incendiados durante ação criminosa registrada na madrugada desta segunda-feira Foto: reprodução
O crime aconteceu justamente no dia em que começou a vigorar a Taxa de Turismo Sustentável, medida criada pela Prefeitura de Angra dos Reis com o objetivo de organizar o fluxo de visitantes, fortalecer a preservação ambiental e ampliar investimentos na infraestrutura turística do município.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Os suspeitos chegaram ao local durante a madrugada, atacaram os equipamentos e atearam fogo nos totens, provocando danos ao patrimônio público.
A implantação da taxa foi precedida por debates com moradores, empresários, comerciantes, barqueiros e representantes do setor turístico, especialmente na Ilha Grande, um dos principais destinos turísticos do país.
O tema também foi discutido em audiência pública realizada na Vila do Abraão, quando diferentes setores puderam apresentar dúvidas, sugestões e posicionamentos sobre a nova cobrança. Entre os pontos levantados estiveram os impactos da medida na dinâmica turística da ilha e a aplicação dos recursos arrecadados.
A Prefeitura defende que a Taxa de Turismo Sustentável permitirá investimentos em áreas como ordenamento turístico, preservação ambiental, saneamento e infraestrutura. No primeiro ano de implantação, a cobrança terá desconto de 50%, com valores diferenciados conforme a forma de acesso ao município.
Apesar das divergências naturais em torno de uma nova medida, o ataque ocorrido na madrugada muda o foco da discussão. O debate público é legítimo e necessário, mas a destruição de equipamentos públicos configura crime e prejudica a própria população.
Mensagens que circulam em grupos de WhatsApp ligados à Ilha Grande passaram a associar o ataque a uma possível articulação política em torno da polêmica sobre a taxa de turismo. As publicações, no entanto, não apresentam provas até o momento.
Nos bastidores, há quem avalie que setores políticos possam estar tentando explorar eleitoralmente a insatisfação provocada pela cobrança, de olho no cenário de 2026.
Por isso, apesar das especulações, o caso deve ser tratado como crime contra o patrimônio público até que a investigação identifique os responsáveis e esclareça a motivação do ataque.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para identificar os responsáveis pelo ataque.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.