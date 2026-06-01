Totens instalados na estação da Vila do Abraão foram incendiados durante ação criminosa registrada na madrugada desta segunda-feira - Foto: reprodução

Totens instalados na estação da Vila do Abraão foram incendiados durante ação criminosa registrada na madrugada desta segunda-feira Foto: reprodução

Publicado 01/06/2026 08:02

A madrugada desta segunda-feira foi marcada por um ataque ao patrimônio público na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Por volta das 3h12, dois homens atacaram a estação utilizada para o controle turístico da região e incendiaram totens instalados no local.



O crime aconteceu justamente no dia em que começou a vigorar a Taxa de Turismo Sustentável, medida criada pela Prefeitura de Angra dos Reis com o objetivo de organizar o fluxo de visitantes, fortalecer a preservação ambiental e ampliar investimentos na infraestrutura turística do município.



Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Os suspeitos chegaram ao local durante a madrugada, atacaram os equipamentos e atearam fogo nos totens, provocando danos ao patrimônio público.



A implantação da taxa foi precedida por debates com moradores, empresários, comerciantes, barqueiros e representantes do setor turístico, especialmente na Ilha Grande, um dos principais destinos turísticos do país.



O tema também foi discutido em audiência pública realizada na Vila do Abraão, quando diferentes setores puderam apresentar dúvidas, sugestões e posicionamentos sobre a nova cobrança. Entre os pontos levantados estiveram os impactos da medida na dinâmica turística da ilha e a aplicação dos recursos arrecadados.



A Prefeitura defende que a Taxa de Turismo Sustentável permitirá investimentos em áreas como ordenamento turístico, preservação ambiental, saneamento e infraestrutura. No primeiro ano de implantação, a cobrança terá desconto de 50%, com valores diferenciados conforme a forma de acesso ao município.



Apesar das divergências naturais em torno de uma nova medida, o ataque ocorrido na madrugada muda o foco da discussão. O debate público é legítimo e necessário, mas a destruição de equipamentos públicos configura crime e prejudica a própria população.



Mensagens que circulam em grupos de WhatsApp ligados à Ilha Grande passaram a associar o ataque a uma possível articulação política em torno da polêmica sobre a taxa de turismo. As publicações, no entanto, não apresentam provas até o momento.



Nos bastidores, há quem avalie que setores políticos possam estar tentando explorar eleitoralmente a insatisfação provocada pela cobrança, de olho no cenário de 2026.



Por isso, apesar das especulações, o caso deve ser tratado como crime contra o patrimônio público até que a investigação identifique os responsáveis e esclareça a motivação do ataque.



O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para identificar os responsáveis pelo ataque.

A Prefeitura de Angra dos Reis informou à Coluna Andrei Lara, do Jornal O Dia, às 7h da manhã, que, mesmo com o ocorrido, a cobrança da taxa teria início nesta segunda-feira.