Craque Neto critica Luciano Huck - Reprodução de vídeo/ Band / TV Globo

Craque Neto critica Luciano HuckReprodução de vídeo/ Band / TV Globo

Publicado 02/06/2026 07:10

Rio - Sem papas na língua, Craque Neto detonou Luciano Huck durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, ao vivo, nesta segunda-feira (1°), e saiu em defesa do Bolsa Família. A declaração do apresentador e ex-jogador de futebol acontece após o marido de Angélica dizer, em um evento fechado, que o programa social não gera estímulos suficientes para que as famílias deixem de utilizá-lo.

"Esse aí que não gosta do Bolsa Família. Não gosta do Bolsa Família, mas faz Familhão de 1 milhão", comentou Neto, se referindo ao clube de benefícios digital e sorteios ligado a Luciano, que funciona por meio de uma assinatura mensal.

"Quem que é pior? Você ter que usar uma televisão como a Rede Globo: 'eu dou 1 milhão para quem é pobre'… Mas o que o pobre precisa? Dá a oportunidade de questão de social, educacional!", acrescentou.

Logo depois, Craque Neto se posicionou a favor do Bolsa Família. "'Aí eu sou contra a Bolsa Família', eu sou a favor! Eu sou a favor do Bolsa Família, sempre fui! E aqueles que não são, está tudo bem, está tudo certo, só respeitar", reforçou.

Ele, então, voltou a criticar Huck e citou a entrevista que ele fez com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O bate-papo foi exibido no "Domingão". "Aí esse cara vem, dá uma de gostoso… Quem que entrevista o treinador da Seleção? Ele! Na Rede Globo! O cara chora, mostra a mãe, mostra o pai, mostra o periquito, mostra não sei o quê… Pô, que isso, cara".

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