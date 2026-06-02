Milena e Jordana viajam lado a lado em vooReprodução / Instagram
Milena, vice-campeã do reality show, comentou o encontro e atribuiu o episódio ao acaso. "Sentei primeiro e, quando ela chegou e falou que estava do meu lado, não acreditei", afirmou. A brincadeira continuou depois do pouso.
VEJA: Ex-bbbs Milena e Jordana pegaram o mesmo voo e sentaram uma do lado da outra. pic.twitter.com/i0KwXcfac1— CHOQUEI (@choquei) June 1, 2026
Apesar das rivalidades exibidas na televisão, a relação entre as duas começou a mudar nos dias finais do reality. Jordana chegou a afirmar que passou a enxergar Milena de forma diferente, enquanto a recreadora comentou com aliados que gostaria de conhecê-la melhor fora da casa.
Estou sem acreditar até agora ,pelo menos tá me rotiando internet— Milena (@tiamilenabbb) June 1, 2026
Vai catar coquinho ,sou profissional e quem tem a perde sou eu ,vou ser educada com todos !!não vão me ver fazer barraco com ninguém!!tenho minha vida para mudar ,e no trabalho temos que ser profissionais— Milena (@tiamilenabbb) June 1, 2026