Milena e Jordana viajam lado a lado em voo - Reprodução / Instagram

Milena e Jordana viajam lado a lado em vooReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 09:52 | Atualizado 02/06/2026 09:53

Rio - Milena e Jordana, rivais no "BBB 26", tiveram um reencontro inesperado, nesta segunda-feira (1º), em um aeroporto. As duas, ainda, descobriram que viajariam lado a lado e no mesmo voo. Elas compartilharam a situação nas redes sociais, divertindo os seguidores.

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A surpresa começou ainda durante o embarque. Em um vídeo publicado nos stories, Jordana mostrou a colega sentada ao seu lado e reagiu à coincidência aos risos. "Vocês não vão acreditar quem está sentada do meu lado. Em quem colocou o assentinho do meu lado", disse. Milena respondeu, também, entre risos: "Eu nem sabia que ela estava nesse aeroporto. Esse roteirista né, Jordan?".

VEJA: Ex-bbbs Milena e Jordana pegaram o mesmo voo e sentaram uma do lado da outra. pic.twitter.com/i0KwXcfac1 — CHOQUEI (@choquei) June 1, 2026 Milena, vice-campeã do reality show, comentou o encontro e atribuiu o episódio ao acaso. "Sentei primeiro e, quando ela chegou e falou que estava do meu lado, não acreditei", afirmou. A brincadeira continuou depois do pouso. Milena, vice-campeã do reality show, comentou o encontro e atribuiu o episódio ao acaso. "Sentei primeiro e, quando ela chegou e falou que estava do meu lado, não acreditei", afirmou. A brincadeira continuou depois do pouso.

No "X", antigo Twitter, um internauta resgatou um meme de Milena que viralizou durante o reality e comentou o fato de ela ter viajado ao lado da antiga rival. A ex-BBB entrou na brincadeira e respondeu: "Estou sem acreditar até agora. Pelo menos está me roteando internet".

Estou sem acreditar até agora ,pelo menos tá me rotiando internet — Milena (@tiamilenabbb) June 1, 2026 Apesar das rivalidades exibidas na televisão, a relação entre as duas começou a mudar nos dias finais do reality. Jordana chegou a afirmar que passou a enxergar Milena de forma diferente, enquanto a recreadora comentou com aliados que gostaria de conhecê-la melhor fora da casa.

Apesar das rivalidades exibidas na televisão, a relação entre as duas começou a mudar nos dias finais do reality. Jordana chegou a afirmar que passou a enxergar Milena de forma diferente, enquanto a recreadora comentou com aliados que gostaria de conhecê-la melhor fora da casa.

Milena abriu o jogo sobre a relação das duas após o acontecido. "Vai catar coquinho, sou profissional e quem tem a perder sou eu, vou ser educada com todos!! não vão me ver fazer barraco com ninguém!! tenho minha vida para mudar, e no trabalho temos que ser profissionais".