Lara Jucá fala sobre fim de namoro com Orochi - Reprodução/Instagram

Lara Jucá fala sobre fim de namoro com OrochiReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2026 11:22

Rio – A influenciadora Lara Jucá, de 23 anos, falou pela primeira vez, nesta segunda-feira (1º), sobre o fim do relacionamento com o rapper Orochi, de 28. Em uma sequência de publicações nos stories do Instagram, ela afirmou que o término é definitivo.

“Meu relacionamento chegou ao fim. Dessa vez, foi um fim definitivo”, escreveu.

Lara e Orochi se conheceram em 2019 e viveram uma relação marcada por idas e vindas ao longo dos últimos anos. Em 2023, o casal chegou a se separar após rumores de traição envolvendo o artista.

Apesar do desfecho, a influenciadora afirmou não carregar arrependimentos sobre a história que viveu ao lado do rapper. “Quando percebi que estava me diminuindo para caber em um espaço que não era para mim, aceitei me retirar. Não me arrependo de nada. Fui 100% real. Me entreguei de corpo e alma”, declarou.

Na publicação, Lara também pediu que os seguidores deixem o assunto no passado e evitem enviar mensagens relacionadas ao ex-companheiro. “Não precisa ficar me mandando nada. Desejo muito que ele seja feliz. Eu estou seguindo a minha vida, e ele está seguindo a vida dele. Vamos colocar um ponto final nessa história”, completou.

O pronunciamento acontece poucos dias depois de Orochi publicar uma mensagem de despedida para Lara nas redes sociais. No último dia 26 de maio, o rapper anunciou o término do namoro com uma homenagem à influenciadora. “Obrigado por todos os momentos que compartilhamos até aqui. Você foi a mulher mais importante e mais incrível que conheci”, escreveu.