Lara Jucá fala sobre fim de namoro com OrochiReprodução/Instagram
Lara Jucá se pronuncia sobre término com Orochi: 'Não me arrependo de nada'
Influenciadora falou sobre fim do relacionamento com o rapper em publicação nas redes sociais
Lara Jucá se pronuncia sobre término com Orochi: 'Não me arrependo de nada'
Influenciadora falou sobre fim do relacionamento com o rapper em publicação nas redes sociais
Luana Piovani defende Virginia apesar de críticas à influenciadora: 'Merece respeito'
Atriz e apresentadora contou que ficou 'estarrecida' ao ver a cena da loira sendo xingada no Maracanã
Astrid Fontenelle atualiza estado de saúde após susto com espinha de peixe
Apresentadora relatou dores ao engolir e contou que segue com desconforto na garganta
Rivais no 'BBB 26', Milena e Jordana se divertem com reencontro inesperado
'Pelo menos está me roteando internet', afirmou a vice-campeã do reality show
Isabella Santoni mostra reencontro com Felipe Simas e lembra trabalho juntos
'Esquentadinha e Cobra', comentou a atriz, se referindo aos personagens deles em 'Malhação'
Vídeo: Craque Neto critica Luciano Huck e defende Bolsa Família ao vivo
Ex-jogador também mencionou a entrevista que o técnico da Seleção concedeu para o apresentador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.