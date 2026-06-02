Luana Piovani defende Virginia após vaias no Maracanã - Reprodução / Instagram

Luana Piovani defende Virginia após vaias no MaracanãReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 11:12 | Atualizado 02/06/2026 11:18

Rio - Luana Piovani usou Instagram Stories, nesta terça-feira (2), para defender Virginia Fonseca após a influenciadora ser alvo de vaias e gritos no Maracanã, durante o amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, no último domingo (31). A atriz disse que ficou "estarrecida" ao ver a cena e criticou o comportamento de parte da torcida.



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"Vi essa cena e fiquei estarrecida. Me deu um amargo na boca na hora", afirmou. "Que cena bizarra, horrorosa, agressiva, desconcertante da torcida gritando o nome lá da coitada da pobre menina rica, que coisa horrível, como é que pode? como se sentem nesse direito?", seguiu.



Luana destacou que suas críticas anteriores à influenciadora não justificam o episódio no estádio. "Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito desrespeitoso, e com todas as mulheres", disse. "Vi essa cena e fiquei estarrecida. Me deu um amargo na boca na hora", afirmou. "Que cena bizarra, horrorosa, agressiva, desconcertante da torcida gritando o nome lá da coitada da pobre menina rica, que coisa horrível, como é que pode? como se sentem nesse direito?", seguiu.Luana destacou que suas críticas anteriores à influenciadora não justificam o episódio no estádio. "Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito desrespeitoso, e com todas as mulheres", disse.

No desabafo, Luana recordou o episódio a uma situação pessoal vivida no Rio. Ela contou que, após denunciar um ex-companheiro (Dado Dolabella) por agressão e obter medida protetiva, foi constrangida publicamente no Baixo Leblon. A atriz chamou a polícia e os familiares e amigos do ex começaram a gritar ofensas contra ela. "Eles acharam por bem começar a gritar 'Luana piranh*' ali na Guanabara à noite, com o Baixo Leblon lotado e comigo na frente ali no Diagonal", relatou.

"Foi a mesma sensação que eu tive agora quando vi aquela torcida", declarou Luana, se referindo ao caso de Virginia. A atriz afirmou que quem não gosta da loira pode simplesmente deixar de acompanhá-la ou consumir seus produtos. "Não gosta dela? Não segue. Não compra o produto dela. Não faz dela a maior influencer do Brasil", declarou. "Mas antes dela ser uma influencer... antes dela ser uma bosta de influencer, porque ela só influencia merd*, ela é um ser humano e ela é uma mulher, e ela merece respeito", disparou.

Ela, ainda, chamou atenção para o fato de Virginia ser mãe. Para ela, ataques públicos contra uma mulher também atingem os filhos, mesmo quando eles não têm contato direto com a situação. "Toda vez que uma mulher vira mãe, tudo que acontece com ela, tudo que ela faz, tudo que ela vive, automaticamente resvala nos filhos", afirmou. "Vocês não só desrespeitaram e humilharam do pior jeito uma mulher, uma mãe, como vocês também fizeram isso com os filhos dela", apontou.



No fim do vídeo, a atriz voltou a criticar o comportamento dos homens em situações coletivas. "Falta de decência, falta de humanidade", disse.

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