Junior Lima recorda encontro com Michael Jackson durante passagem pelo Brasil - Reprodução / Instagram

Junior Lima recorda encontro com Michael Jackson durante passagem pelo Brasil Reprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 14:19

Rio - O cantor Junior Lima relembrou um encontro marcante com Michael Jackson durante a passagem do astro pelo Brasil, em 1993, na turnê do álbum “Dangerous”. Aos 42 anos, o músico contou detalhes das duas vezes em que esteve próximo do Rei do Pop e revelou carregar uma frustração até hoje: não ter nenhum registro do momento.



Segundo Junior, a primeira oportunidade aconteceu no aeroporto, quando ele foi convidado para recepcionar Michael Jackson com um buquê de flores. Apesar de existirem imagens da chegada do artista ao país, o cantor explicou que quase não aparece nas gravações.



“Existem imagens de uma reportagem da Globo e você vê que tem uma criança com uma flor na mão, mas não dá para ver a criança. Só quem me conhece, muito provavelmente vai ter gente que vai conseguir reconhecer porque tem lá um mullet, o cabelinho e tal, e minha mãe está do meu lado. Mas mal dá para me ver”, relembrou.



O artista também contou que conseguiu falar rapidamente com o ídolo antes de a multidão se aproximar. “Eu falei: ‘I love you, Michael!’. Ele fez assim, me deu um semiabraço e vazou”, brincou.



A segunda chance de conhecer Michael Jackson aconteceu em um dos shows realizados no Brasil. Junior revelou que participou da apresentação após um convite ligado à amizade entre o empresário responsável pela vinda do cantor ao país e seu pai, Xororó.



Para subir ao palco durante a performance de “Heal the World”, o músico precisou aprender Libras. “Entrava uma galera com turbante azul, uma roupa, uma camiseta branca e um turbante azul na cabeça. Eu topei, obviamente. Eu fui esse moleque que ficou do lado dele na frente do palco ali, e enquanto ele falava o texto que tem na música, eu ficava traduzindo para Libras”, contou.



Apesar da experiência, Junior afirmou que nunca encontrou fotos ou vídeos daquele momento ao lado do astro internacional. O cantor aproveitou o relato para pedir ajuda aos fãs que estiveram na apresentação.



“Quem tiver ido nesse segundo show do Michael Jackson, olha nas suas fotos, por favor. Vê se encontra algum registro e me manda. Essa é uma das minhas maiores frustrações da vida”, disse.