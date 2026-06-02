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Famosos comparecem na estreia vip de 'Meu Filho é um Musical'
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Famosos comparecem na estreia vip de 'Meu Filho é um Musical'

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, assistiu ao espetáculo

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Rio - Celebridades marcaram presença na estreia vip de "Meu Filho é um Musical" na noite desta terça-feira (2) no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. O espetáculo revisita a trajetória de Paulo Gustavo (1978-2021) e foi idealizado por Déa Lúcia e Ju Amaral, mãe e irmã do humorista.
Viúvo do artista, Thales Bretas prestigiou a peça que revisita a trajetória do marido, com quem teve os filhos, Gael e Romeo, de 6 anos. O dermatologista e o ator oficializaram a união em dezembro de 2015 em cerimônia luxuosa no Parque Lage, na Zona Sul. 
Outros nomes que compareceram ao evento foram Alice Carvalho, Alexandra Richter, Malu Valle, Fátima Bernardes, Allan Souza Lima, Viviane Araújo, Juliana Silveira, Milton Cunha, Leandra Leal, Angélica, Luciano Huck, Nicole Bahls, Juliana Alves e Fiorella Mattheis. 
 
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