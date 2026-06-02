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Ex-BBBs curtem cachoeira antes do São João da Thay
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Ex-BBBs curtem cachoeira antes do São João da Thay

Maxiane, Chaiany e Milena chegaram no Maranhão para evento

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Rio - Um time de ex-integrantes do "BBB" desembarcaram no Maranhão nesta terça-feira (2) para curtir diversas atividades antes do São João da Thay. Os convidados do evento beneficente organizado pela influenciadora Thaynara OG visitaram o Poço Azul, em Riachão, para um banho de cachoeira. 
Vice-campeã do reality show, Milena se arriscou ao pular de uma pedra nas águas. Outros nomes da última temporada que também participaram do momento relaxante foram Breno, Maxiane, Chaiany, Marcelo, Jordana e Brigido. Já o casal Lucas Pizane e Giovanna Lima, do "BBB 24", posaram juntos. 
Criado em 2017, o evento é conhecido por reunir famosos e contribuir na divulgação da cultura maranhense. Neste ano, a festa deixa de acontecer na capital São Luís e desembarca em Imperatriz. Os cantores Gustavo Mioto, Ana Castela e Péricles são algumas das atrações confirmadas. 
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