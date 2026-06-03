Iza Reprodução / Instagram

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Rio - Iza, de 35 anos, encantou os internautas ao surgir dançando em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (2). Usando um vestido preto com transparência, a cantora exibiu o corpo escultural e esbanjou sensualidade ao som da música "Salto 15", em parceria com Budah. 
No ar como Rafael em "Quem Ama Cuida", João Silva, namorado da artista, se derreteu pela amada e deixou um emoji de carinha apaixonada na postagem. Os internautas não perderam tempo e enviaram mensagens ao ator, como: "Ganhou na loteria, hein", "Tu é sortudo, hein, bicho. Não existe uma pessoa à altura dessa mulher" e "está passando bem demais".
Outros famosos e fãs também fizeram questão de exaltar Iza na publicação. "Meu pai amado. Multiplica senhor", disparou Ivete Sangalo. "Mulher", reagiu Alice Wegmann. "A mais linda do mundo", comentou Nikolly Fernandes. "Que gostosa", opinou um admirador da cantora. "Deusa", disse outro. 
 
 
 
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