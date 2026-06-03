Joel Datena - Reprodução de vídeo

Joel Datena Reprodução de vídeo

Publicado 03/06/2026 06:56

Rio - Afastado do "Brasil Urgente", Joel Datena atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, nesta terça-feira (2), depois de passar por uma cirurgia na coluna, no último dia 11 de maio. O apresentador, ainda, revelou quando deve retornar ao comando do jornalístico e agradeceu o carinho que recebeu dos fãs.

"Estou passando depois de muitos dias para conversar com calma com você, com você que gosta do meu trabalho, que acompanha a gente todo dia no Brasil Urgente e na Rádio Bandeirantes também. Eu passei por um procedimento faz 20 dias, estava com problema na coluna. A coluna gritou, não teve jeito. Os médicos dizem que quem não teve problema na coluna ainda vai ter, mas eu espero que você não tenha, é bem complicado", afirmou Joel, em um vídeo publicado no Instagram.

"Passei pela cirurgia e agora estou em uma recuperação muito boa, estou evoluindo bem. Todo dia eu acordo melhor. O que eu preciso agora é seguir de forma muito séria o que os médicos recomendam, para eu poder voltar com tudo. Acho que, daqui a uns 15 dias, no máximo, eu estarei de volta", seguiu.

Por fim, ele fez uma série de agradecimentos. "Eu agradeço muito a Deus, a você e à minha família. Se estou tendo essa recuperação, é por causa dessa galera toda, dos meus amigos e de todos que me apoiam diariamente. Tenho certeza de que vou voltar com mais força".



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