Thaís Vasconcellos e FerrugemReprodução / Instagram

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Rio - Thaís Vasconcellos, de 32 anos, mostrou uma calcinha que recebeu com o nome do marido, o cantor Ferrugem, em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (2). A influenciadora digital comentou que gosta de usar esse tipo de peça, apesar de algumas pessoas considerarem 'brega'. 
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Thaís Vasconcellos - Reprodução do Instagram
Thaís Vasconcellos e Ferrugem - Reprodução / Instagram
"Eu adoro essas coisas! Me julguem. 'Ai, é brega'. Dane-se, porque... casamento, né?", disse ela, em um vídeo publicado no Instagram Stories. Logo depois, ela mostrou uma outra calcinha que recebeu com uma abertura embaixo: "São maravilhosas! Não precisa nem tirar. Fica lindo", declarou. 
Juntos há nove anos, Thaís e Ferrugem vão se casar novamente, em maio de 2027. Dono de hits como "Me Bloqueia", "Sinto Sua Falta" e "Arrependidaço", o cantor pediu a mão da mulher no dia do aniversário dela.