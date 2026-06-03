Thaís Vasconcellos e Ferrugem - Reprodução / Instagram

Thaís Vasconcellos e FerrugemReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 10:34

Rio - Thaís Vasconcellos, de 32 anos, mostrou uma calcinha que recebeu com o nome do marido, o cantor Ferrugem, em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (2). A influenciadora digital comentou que gosta de usar esse tipo de peça, apesar de algumas pessoas considerarem 'brega'.

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"Eu adoro essas coisas! Me julguem. 'Ai, é brega'. Dane-se, porque... casamento, né?", disse ela, em um vídeo publicado no Instagram Stories. Logo depois, ela mostrou uma outra calcinha que recebeu com uma abertura embaixo: "São maravilhosas! Não precisa nem tirar. Fica lindo", declarou.