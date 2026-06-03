Leonardo é surpreendido com pergunta sobre reconciliação de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Leonardo é surpreendido com pergunta sobre reconciliação de Zé Felipe e Virginia Fonseca Reprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 11:04

Rio - A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca continua despertando a curiosidade dos fãs. Desta vez, quem acabou envolvido no assunto foi Leonardo, durante uma apresentação da turnê Cabaré: O Último Encontro, realizada no último domingo (31), em Curitiba.



No palco, Bruno aproveitou um trecho da música "Agora Vai" para fazer uma brincadeira com o colega. Ao cantar o verso "Meu coração está aberto se você voltar", o sertanejo perguntou: "Você acha que a Virginia vai voltar com o Zé Felipe?".



A reação de Leonardo chamou a atenção do público. O cantor respondeu entre risadas, mas o áudio do vídeo que circula nas redes sociais não permite identificar com clareza o que foi dito. Internautas que comentaram a gravação afirmam que ele teria respondido: "Não sei. Talvez... Deus saiba". Na sequência, ainda teria brincado: "Eu sei que eu vou tomar uma".

VEJA: Leonardo fala pela primeira vez sobre a chance de Virginia e Zé Felipe voltarem. pic.twitter.com/kKSPblyEov — CHOQUEI (@choquei) June 3, 2026

As especulações sobre uma possível reaproximação ganharam força nos últimos dias após Virginia e Zé Felipe aparecerem juntos na festa de aniversário de 5 anos da filha mais velha, Maria Alice. Apesar do fim do casamento, os dois seguem mantendo contato frequente por causa dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.



Recentemente, Virginia também compartilhou um momento em que fez uma chamada de vídeo para que Maria Alice conversasse com o pai durante um passeio de iate em Angra dos Reis. Na ocasião, Zé Felipe cumpria compromissos profissionais e mostrou o registro nas redes sociais.