Leonardo é surpreendido com pergunta sobre reconciliação de Zé Felipe e Virginia Fonseca Reprodução / Instagram
No palco, Bruno aproveitou um trecho da música "Agora Vai" para fazer uma brincadeira com o colega. Ao cantar o verso "Meu coração está aberto se você voltar", o sertanejo perguntou: "Você acha que a Virginia vai voltar com o Zé Felipe?".
A reação de Leonardo chamou a atenção do público. O cantor respondeu entre risadas, mas o áudio do vídeo que circula nas redes sociais não permite identificar com clareza o que foi dito. Internautas que comentaram a gravação afirmam que ele teria respondido: "Não sei. Talvez... Deus saiba". Na sequência, ainda teria brincado: "Eu sei que eu vou tomar uma".
VEJA: Leonardo fala pela primeira vez sobre a chance de Virginia e Zé Felipe voltarem. pic.twitter.com/kKSPblyEov— CHOQUEI (@choquei) June 3, 2026
Recentemente, Virginia também compartilhou um momento em que fez uma chamada de vídeo para que Maria Alice conversasse com o pai durante um passeio de iate em Angra dos Reis. Na ocasião, Zé Felipe cumpria compromissos profissionais e mostrou o registro nas redes sociais.
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