ChrigorReprodução do Instagram
Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, recebe alta
Cantor está internado na unidade de saúde desde o último dia 29
Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem festa junina
Atriz mostrou cliques aproveitando a comemoração típica
Carolina Dieckmmann recebe alta e atualiza estado de saúde
Atriz seguirá tratamento após ser diagnosticada com pielonefrite
Nasce Filippo, terceiro filho de Sthefany Brito
Bebê é fruto do casamento da atriz com Igor Raschkovsky
Alcione explica falha técnica em interpretação do Hino Nacional com Belo
Cantores se apresentaram em amistoso da seleção brasileira no Maracanã
Mari Gonzalez fala sobre novo processo de congelamento de óvulos
Influenciadora contou que coleta será realizada 'por segurança'
Isabella Scherer explica barrigão no sexto mês de gravidez
Influenciadora aguarda chegada do terceiro filho com Rodrigo Calazans