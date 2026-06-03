ChrigorReprodução do Instagram

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O Dia
Rio - O cantor Chrigor recebeu alta hospitalar, nesta quarta-feira (3). A notícia foi divulgada nas redes sociais do cantor, ex-vocalista do Exaltasamba. O artista havia dado entrada na unidade de saúde no último dia 29 devido a uma hemorragia digestiva. 
"O tempo é dele. A promessa é dele. Os planos são dele. Ele nunca falha. Estamos de alta", diz a publicação feita nos stories. 
Na terça, Chrigor publicou um vídeo em que aparecia caminhando pelo hospital, depois de deixar a UTI e ir para o quarto. Na ocasião, ele explicou que se tratava de uma sessão de fisioterapia. Devido a internação, o cantor precisou cancelar alguns compromissos profissionais. 
 
 