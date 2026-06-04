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Taís Araujo estreia monólogo em São Paulo e é prestigiada por famosos
Sabrina Sato, Astrid Fontenell, Mônica Martelli e mais personalidades estiveram presentes
Rio - Taís Araujo, de 47 anos, foi prestigiada por vários famosos no monólogo "Mudando de Pele", que estreou no Sesc 14 Bis, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (3). A protagonista posou para cliques na entrada do evento.
Nos bastidores, a estrela conversou e recebeu o carinho das apresentadoras Sabrina Sato e Astrid Fontenelle; e da atriz Mônica Martelli, com direito a buquê de flores. Através das redes sociais, a counicadora elogiou a produção:
"Todos os aplausos para a 'queridaça' Taís que estreou aqui em São Paulo. [...] Está incrível e com ela no palco duas musicistas que deixam tudo 'abraçado' e completo, Dani Nega e Layla", escreveu Astrid. Nos comentários, a atriz retribuiu o carinho. "Amei que você foi".
As jornalistas Valéria Almeida e Kenya Sade; a deputada federal Erika Hilton e mais personalidades também estiveram presentes. No fim do espetáculo, Taís cumprimentou o público e foi aplaudida.
Estreia no Rio
Em abril, a atriz estreou o monólogo no Rio. Na ocasião, novamente foi prestigiada por uma plateia estrelada, incluindo o marido, Lázaro Ramos, além de Renata Sorrah, Débora Falabella, Arlete Salles, Leandra Leal, Iza, Duda Santos e mais.
'Mudando de Pele'
No espetáculo, a artista interpreta a personagem Mayah, uma mulher que decide interromper ciclos para encontrar sua plenitude. Dirigida por Yara de Novaes e Ivy Souza, a montagem, com abordagem sensível, fala de vida, encontro, conexão, transformação e propõe uma reflexão: "Quantas vezes você já precisou mudar de pele para caber em algum lugar?".
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