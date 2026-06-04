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Taís Araujo estreia monólogo em São Paulo e é prestigiada por famosos
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Taís Araujo estreia monólogo em São Paulo e é prestigiada por famosos

Sabrina Sato, Astrid Fontenell, Mônica Martelli e mais personalidades estiveram presentes

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Taís Araujo
Taís Araujo protagoniza monólogo \'Mudando de Pele\'
Taís Araujo estreou monólogo \'Mudando de Pele\' em São Paulo
Astrid Fontenelle, Taís Araujo, Sabrina Sato e Mônica Martelli
Taís Araujo recebeu carinho de Astrid Fontenelle, Sabrina Sato e Mônica Martelli
Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Sabrina Sato
Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Sabrina Sato
Taís Araujo recebeu carinho de Sabrina Sato em espetáculo
Sabrina Sato
Astrid Fontenelle
Mônica Martelli
Valéria Almeida
Kenya Sade
Erika Hilton
Taís Araujo recebeu aplausos no final do espetáculo \'Mudando de Pele\'
Taís Araujo cumprimentou público e recebeu aplausos no final do espetáculo \'Mudando de Pele\'
Sabrina Sato, Astrid Fontenelle e Mônica Martelli aplaudiram Taís Araujo em monólogo
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Rio - Taís Araujo, de 47 anos, foi prestigiada por vários famosos no monólogo "Mudando de Pele", que estreou no Sesc 14 Bis, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (3). A protagonista posou para cliques na entrada do evento.
Nos bastidores, a estrela conversou e recebeu o carinho das apresentadoras Sabrina Sato e Astrid Fontenelle; e da atriz Mônica Martelli, com direito a buquê de flores. Através das redes sociais, a counicadora elogiou a produção:
"Todos os aplausos para a 'queridaça' Taís que estreou aqui em São Paulo. [...] Está incrível e com ela no palco duas musicistas que deixam tudo 'abraçado' e completo, Dani Nega e Layla", escreveu Astrid. Nos comentários, a atriz retribuiu o carinho. "Amei que você foi".
As jornalistas Valéria Almeida e Kenya Sade; a deputada federal Erika Hilton e mais personalidades também estiveram presentes. No fim do espetáculo, Taís cumprimentou o público e foi aplaudida.
Estreia no Rio
Em abril, a atriz estreou o monólogo no Rio. Na ocasião, novamente foi prestigiada por uma plateia estrelada, incluindo o marido, Lázaro Ramos, além de Renata Sorrah, Débora Falabella, Arlete Salles, Leandra Leal, Iza, Duda Santos e mais.
'Mudando de Pele'
No espetáculo, a artista interpreta a personagem Mayah, uma mulher que decide interromper ciclos para encontrar sua plenitude. Dirigida por Yara de Novaes e Ivy Souza, a montagem, com abordagem sensível, fala de vida, encontro, conexão, transformação e propõe uma reflexão: "Quantas vezes você já precisou mudar de pele para caber em algum lugar?".
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