Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo Reprodução / Instagram
Na publicação, o ator abriu o coração ao falar sobre a relação dos dois e destacou a conexão que construíram ao longo do namoro.
"Acho que sou muito melhor falando! Mell amor... Nós somos uma união de tantas coisas. Um encontro, uma conexão de amor, respeito, carinho e admiração. Dividir a vida com você é se encher de luz. Linda, inteligente e parceira", escreveu.
Marcello também citou situações do cotidiano que fazem parte da rotina do casal e ressaltou a parceria entre eles.
"Te aprender e me ensinar, cozinhar para você, fazer piadas ruins [e só eu rir], procurar filmes... Para descobrir o plot twist nos 15 primeiros minutos. Ser meu Axé, meu conforto e proteção. Nossa melhor escolha: se amar cada dia mais!"
Ao final da mensagem, o artista comentou a diferença de idade entre os dois. Marcello tem 38 anos, enquanto Mell completou 21 nesta data. O tema já foi alvo de comentários nas redes sociais desde que o relacionamento se tornou público.
"Obs.: Com o tempo e tantas especulações, entendi uma coisa muito especial sobre nós. 'A diferença, não está na idade... E sim, na vontade. De estarmos juntos, e assim permanecer.' Muito, muito te amo. 2x. Feliz aniversário."
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