Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo - Reprodução / Instagram

Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo Reprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 17:16

Rio - Marcello Melo Jr. usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para celebrar o aniversário de Mell Muzzillo. A atriz completou 21 anos e recebeu uma homenagem especial do namorado, que compartilhou uma sequência de fotos e vídeos do casal, incluindo registros de viagens, passeios, shows e momentos de carinho.

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Na publicação, o ator abriu o coração ao falar sobre a relação dos dois e destacou a conexão que construíram ao longo do namoro."Acho que sou muito melhor falando! Mell amor... Nós somos uma união de tantas coisas. Um encontro, uma conexão de amor, respeito, carinho e admiração. Dividir a vida com você é se encher de luz. Linda, inteligente e parceira", escreveu.Marcello também citou situações do cotidiano que fazem parte da rotina do casal e ressaltou a parceria entre eles."Te aprender e me ensinar, cozinhar para você, fazer piadas ruins [e só eu rir], procurar filmes... Para descobrir o plot twist nos 15 primeiros minutos. Ser meu Axé, meu conforto e proteção. Nossa melhor escolha: se amar cada dia mais!"Ao final da mensagem, o artista comentou a diferença de idade entre os dois. Marcello tem 38 anos, enquanto Mell completou 21 nesta data. O tema já foi alvo de comentários nas redes sociais desde que o relacionamento se tornou público."Obs.: Com o tempo e tantas especulações, entendi uma coisa muito especial sobre nós. 'A diferença, não está na idade... E sim, na vontade. De estarmos juntos, e assim permanecer.' Muito, muito te amo. 2x. Feliz aniversário."