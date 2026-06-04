Ivete Sangalo faz declaração para Daniel Cady no aniversário de 40 anos - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo faz declaração para Daniel Cady no aniversário de 40 anosReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 15:39

Rio - Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para celebrar o aniversário de Daniel Cady. Mesmo após o fim do casamento, anunciado em novembro de 2025, a cantora demonstrou carinho pelo nutricionista, que completou 40 anos.

Em seu perfil, Ivete compartilhou uma foto de Daniel ao lado dos três filhos do ex-casal Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 8, e deixou uma mensagem especial para marcar a data.

"Hoje o dia é todo dele! Daniel Cady, receba todo nosso amor, cheio de saúde, bençãos, e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu a artista.

Os dois estiveram juntos por 17 anos e construíram uma família que continua unida mesmo após o término. Quando anunciaram o fim do casamento, em novembro do ano passado, o ex-casal divulgou uma nota conjunta na qual destacou o respeito mútuo e o cuidado com os filhos.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito", afirmaram na ocasião.

