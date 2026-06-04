Yasmin Brunet diz que ETs não são 'do bem' e estão em 'lugar de poder' - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet diz que ETs não são 'do bem' e estão em 'lugar de poder' Reprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 20:17

Rio - A modelo e influenciadora Yasmin Brunet voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar suas crenças sobre vida extraterrestre. Em uma sequência de respostas publicadas nos stories do Instagram, ela afirmou acreditar que alienígenas já estão na Terra, assumem diferentes formas e ocupam posições de destaque na sociedade.

Ao abrir uma caixa de perguntas para interagir com os seguidores, Yasmin comentou sobre a aparência dos supostos seres extraterrestres. Segundo ela, não existe apenas um tipo de alienígena. “A aparência deles? Muitas diferentes”, disse. “Tem uns que parecem humanos, porque eles fingem que são humanos… É foda falar sobre essas coisas, a pessoa fica parecendo completamente maluca, mas eu não tô nem aí, sinceramente.”

Na sequência, a influenciadora afirmou acreditar que diversas raças alienígenas coexistem e que algumas delas já podem circular entre os humanos sem serem identificadas. “Acho que não falta muito para aparecerem e aí vai ser aquele prazer de dizer ‘Eu avisei’… Tem uns que parecem humanos, tem uns que parecem animais, tem uns que são aqueles ‘grays’ [cinzas], que aparecem em todos os filmes, são inúmeras raças”, declarou.

Yasmin também relembrou experiências pessoais que, segundo ela, envolveram objetos voadores não identificados. A ex-participante do BBB24 contou que já presenciou três supostos avistamentos em diferentes países. “Ovni ficou super comum, conheço muitas pessoas que viram. Eu mesma já vi três vezes: um no Rio, um nos Estados Unidos, já vi na Europa. E antes que vocês fiquem com as brincadeirinhas de ‘Que droga é essa?’, juro, que coisa chata. E não, eu não uso drogas, graças a Deus.”

De acordo com a modelo, existem registros em vídeo desses episódios, mas o material está armazenado em um aparelho celular antigo. “Vou tentar postar aqui se eu achar”, afirmou.

Em outro momento da conversa com os seguidores, Yasmin disse acreditar que os extraterrestres presentes na Terra não têm intenções positivas e exercem influência sobre a humanidade. “Não acho de forma alguma que eles são só ‘do bem’. Inclusive, acho que pouquíssimos são do bem. Sei que os que estão na Terra não são do bem, nem um pouco do bem, inclusive eles influenciam a gente pra coisas péssimas, tem muitos em lugar de poder e eles não querem o nosso bem.”