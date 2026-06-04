Paolla Oliveira aproveita roda de samba no Rio; assistaReprodução de vídeo / Instagram
Paolla Oliveira aproveita roda de samba no Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) June 4, 2026
Crédito: Reprodução de vídeo / Instagram pic.twitter.com/7OCblqgBk5
Agora você pode ler esta notícia off-line
Paolla Oliveira aproveita roda de samba no Rio; assistaReprodução de vídeo / Instagram
Paolla Oliveira aproveita roda de samba no Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) June 4, 2026
Crédito: Reprodução de vídeo / Instagram pic.twitter.com/7OCblqgBk5
Tainá Militão revela que Éder quis se casar com ela no primeiro encontro
Influenciadora relembrou início da relação
Yasmin Brunet afirma que alienígenas já estão na Terra e ocupam posições de poder
'Não são do bem', declarou a influenciadora no stories do Instagram
Zé Felipe reage a pergunta sobre volta com Virginia; vídeo
Cantor desconversou ao ser abordado sobre rumores envolvendo a influenciadora
Marcello Melo Jr. se declara para Mell Muzzillo e fala sobre diferença de idade
Atriz completou 21 anos nesta quinta-feira (4)
Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das 'Empreguetes' em festa
Atrizes reviveram um dos maiores sucessos de 'Cheias de Charme' durante celebração do elenco de 'Coração Acelerado'
Ivete Sangalo faz declaração ao ex-marido no aniversário de 40 anos
Artista compartilhou uma mensagem carinhosa nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.