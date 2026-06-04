Virginia e Zé Felipe já assinaram os papéis do divórcioFoto: Reprodução
Antes da apresentação, o cantor conversava com o dirigente municipal de Educação, Jean Silva, quando foi surpreendido com uma pergunta sobre sua vida amorosa. "Tem uma fofoca pra perguntar pra você. Zé Felipe vai voltar com a Virginia ou não?", questionou Jean.
Ao ouvir a pergunta, o artista sorriu e fez um gesto negativo com a cabeça. Sem entrar em detalhes sobre o assunto, ele preferiu direcionar a conversa para o compromisso profissional da noite. "Vamos fazer um show lindo essa noite", respondeu. Na sequência, os dois se abraçaram e riram da situação.
Separação
Zé Felipe negando que vai voltar com a Virgnia e ainda ficou todo desconfortável com a pergunta KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/tFGOcShNlv— ju ⚡︎ (@jutuitei) June 4, 2026
Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento. Desde então, ambos seguiram caminhos distintos na vida pessoal.
Nos últimos meses, rumores sobre uma possível reaproximação voltaram a ganhar força, especialmente após aparições públicas e interações que chamaram a atenção dos seguidores. Até o momento, nenhum dos dois confirmou uma retomada do relacionamento.
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