Virginia e Zé Felipe já assinaram os papéis do divórcio - Foto: Reprodução

Virginia e Zé Felipe já assinaram os papéis do divórcioFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2026 19:16

Rio - Zé Felipe falou sobre uma possível reconciliação com Virginia Fonseca. O momento aconteceu nos bastidores de um show em Poconé, no Mato Grosso, nesta quarta-feira (4), e rapidamente repercutiu entre os fãs do ex-casal.

Virginia e Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Reprodução/Instagram



Antes da apresentação, o cantor conversava com o dirigente municipal de Educação, Jean Silva, quando foi surpreendido com uma pergunta sobre sua vida amorosa. "Tem uma fofoca pra perguntar pra você. Zé Felipe vai voltar com a Virginia ou não?", questionou Jean.



Ao ouvir a pergunta, o artista sorriu e fez um gesto negativo com a cabeça. Sem entrar em detalhes sobre o assunto, ele preferiu direcionar a conversa para o compromisso profissional da noite. "Vamos fazer um show lindo essa noite", respondeu. Na sequência, os dois se abraçaram e riram da situação.

Antes da apresentação, o cantor conversava com o dirigente municipal de Educação, Jean Silva, quando foi surpreendido com uma pergunta sobre sua vida amorosa. "Tem uma fofoca pra perguntar pra você. Zé Felipe vai voltar com a Virginia ou não?", questionou Jean.Ao ouvir a pergunta, o artista sorriu e fez um gesto negativo com a cabeça. Sem entrar em detalhes sobre o assunto, ele preferiu direcionar a conversa para o compromisso profissional da noite. "Vamos fazer um show lindo essa noite", respondeu. Na sequência, os dois se abraçaram e riram da situação.

Assista:

Zé Felipe negando que vai voltar com a Virgnia e ainda ficou todo desconfortável com a pergunta KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/tFGOcShNlv — ju ⚡︎ (@jutuitei) June 4, 2026 Separação



Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento. Desde então, ambos seguiram caminhos distintos na vida pessoal.



Nos últimos meses, rumores sobre uma possível reaproximação voltaram a ganhar força, especialmente após aparições públicas e interações que chamaram a atenção dos seguidores. Até o momento, nenhum dos dois confirmou uma retomada do relacionamento. Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento. Desde então, ambos seguiram caminhos distintos na vida pessoal.Nos últimos meses, rumores sobre uma possível reaproximação voltaram a ganhar força, especialmente após aparições públicas e interações que chamaram a atenção dos seguidores. Até o momento, nenhum dos dois confirmou uma retomada do relacionamento.