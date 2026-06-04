Virginia e Zé Felipe já assinaram os papéis do divórcioFoto: Reprodução

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Rio - Zé Felipe falou sobre uma possível reconciliação com Virginia Fonseca. O momento aconteceu nos bastidores de um show em Poconé, no Mato Grosso, nesta quarta-feira (4), e rapidamente repercutiu entre os fãs do ex-casal.
Virginia e Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Reprodução/Instagram


Antes da apresentação, o cantor conversava com o dirigente municipal de Educação, Jean Silva, quando foi surpreendido com uma pergunta sobre sua vida amorosa. "Tem uma fofoca pra perguntar pra você. Zé Felipe vai voltar com a Virginia ou não?", questionou Jean.

Ao ouvir a pergunta, o artista sorriu e fez um gesto negativo com a cabeça. Sem entrar em detalhes sobre o assunto, ele preferiu direcionar a conversa para o compromisso profissional da noite. "Vamos fazer um show lindo essa noite", respondeu. Na sequência, os dois se abraçaram e riram da situação.
Assista: 
Separação

Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento. Desde então, ambos seguiram caminhos distintos na vida pessoal.

Nos últimos meses, rumores sobre uma possível reaproximação voltaram a ganhar força, especialmente após aparições públicas e interações que chamaram a atenção dos seguidores. Até o momento, nenhum dos dois confirmou uma retomada do relacionamento.
 
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Virginia e Zé Felipe já assinaram os papéis do divórcio
Virginia e Zé Felipe com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo