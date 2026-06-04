Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das Empreguetes em festaReprodução / Instagram
Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das 'Empreguetes' em festa
Atrizes reviveram um dos maiores sucessos de 'Cheias de Charme' durante celebração do elenco de 'Coração Acelerado'
Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das 'Empreguetes' em festa
Atrizes reviveram um dos maiores sucessos de 'Cheias de Charme' durante celebração do elenco de 'Coração Acelerado'
Ivete Sangalo faz declaração ao ex-marido no aniversário de 40 anos
Artista compartilhou uma mensagem carinhosa nas redes sociais
Paolla Oliveira aproveita roda de samba no Rio; assista
Atriz se divertiu e esbanjou gingado, na noite desta quarta-feira (4)
Luiza Ambiel questiona apoio de Luana Piovani a Virginia: 'Incoerente'
Ex-assistente de palco demonstrou surpresa com a mudança de postura da atriz
Mulher e filha de MC Guimê sofrem acidente de trânsito
Ocorrência aconteceu após gravação de novo clipe de 'País do Futebol'
Lucas Lima passa por cirurgia para remover hérnia de disco
Músico fez outros tratamentos antes de ser submetido ao tratamento, mas não foram eficazes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.