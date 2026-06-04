Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das Empreguetes em festa - Reprodução / Instagram

Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das Empreguetes em festaReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 16:32

Rio - Leandra Leal e Isabelle Drummond levaram um clima de nostalgia para a festa junina de "Coração Acelerado", novela das 19h da Globo, realizada nesta quarta-feira (3). As atrizes surpreenderam colegas de elenco ao subir ao palco e apresentar uma versão especial de “Vida de Empreguete”, música que marcou a trajetória das personagens Rosário e Cida em "Cheias de Charme" (2012).

Ao lado de Ramille, que integra o elenco da trama atual, as artistas cantaram e dançaram o hit que se tornou um fenômeno na televisão brasileira. O momento arrancou aplausos e empolgação dos convidados presentes no arraiá.

A apresentação também serviu para relembrar a parceria de Leandra e Isabelle em "Cheias de Charme", novela que conquistou o público com a história das Empreguetes. Na época, elas dividiram o protagonismo com Taís Araújo, formando o trio responsável por interpretar o grupo musical fictício.