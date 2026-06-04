Lucas Lima passa por cirurgia para remover hérnia de disco - Reprodução / Instagram

Lucas Lima passa por cirurgia para remover hérnia de discoReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 12:51

Rio - Lucas Lima, de 43 anos revelou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (3), que passou por cirurgia para remover a hérnia de disco, no Hospital Madre Theodora, em Campinas, São Paulo. Antes de ser submetido ao procedimento, o músico fez outros tratamentos, mas não foram eficazes.

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"Esses tempos fiz um bloqueio na lombar e saiu em vários lugares que eu tinha operado. Mas ainda não tinha. Mas agora eu operei. Acabei de chegar do hospital, a operação foi um sucesso. Arranquei a minha hérnia. Esgotamos todas as possibilidades de tratamento, não teve jeito, a hérnia não voltava", contou o integrante da Família Lima.

O violonista, ainda, ressaltou a empolgação para voltar a surfar daqui dois meses, após se recuperar do procedimento. "Então, arrancou ela fora. Então, em outubro estamos de volta ao surfe". Em seguida, compartilhou o registro em uma cadeira de rodas no hospital, logo após a cirurgia.

O post foi feito pela namorada dele, a publicitária Nina Forlin, que escreveu: "Quase me mata de nervosa, mas agora deu tudo certo". Apesar dos relatos detalhados, alguns seguidores ficaram confusos e questionaram o artista sobre o quê havia acontecido.

Em tom descontraído, ele explicou novamente, na manhã desta quinta-feira (4). "Obrigada pela preocupação. Mas eu explico em um story, no outro apareço no hospital e em seguida perguntam o que aconteceu... era só ter ouvido. Isso quer dizer que vocês estão passando os meus stories sem ouvir o que digo. Isso não se faz", disse ele, aos risos.

Os internautas entraram na brincadeira e continuaram os questionamentos sobre o ocorrido. O músico compartilhou os prints das mensagens e brincou: "O 'bullying' dos meus 'seguimigos' é bem específico".