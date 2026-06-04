Lucas Lima passa por cirurgia para remover hérnia de discoReprodução / Instagram
Lucas Lima passa por cirurgia para remover hérnia de disco
Músico fez outros tratamentos antes de ser submetido ao tratamento, mas não foram eficazes
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