Leticia Colin se diverte em arraiá com atores da novela ’Quem Ama Cuida’ - Reprodução / Instagram

Leticia Colin se diverte em arraiá com atores da novela ’Quem Ama Cuida’Reprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 11:49

Rio - Leticia Colin compartilhou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (4), um compilado de registros da festa junina ao lado dos colegas de elenco da novela "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo. A intérprete da personagem Adriana mostrou que eles se divertiram.

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"Olha, tudo bem que a gente sabe fazer novela, mas pra fazer festa... a gente arrasa ainda mais!!! Que 'anarriê' foi esse. Amo cada um da nossa equipe deslumbrante. Festa nossa, gente amada, raiz da telenovela, juntos nós podemos tudo!!! Já quero a próxima", escreveu a atriz, na legenda da publicação.

Chay Suede, Isabel Teixeira, Flávia Alessandra, Alan Rocha, Jeniffer Nascimento, Breno Ferreira, Guilherme Piva e mais atores estiveram presentes. Eles capricharam e se vestiram a caráter. O arraiá teve direito a touro mecânico e forró.