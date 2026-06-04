Leticia Colin se diverte em arraiá com atores da novela ’Quem Ama Cuida’Reprodução / Instagram

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Rio - Leticia Colin compartilhou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (4), um compilado de registros da festa junina ao lado dos colegas de elenco da novela "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo. A intérprete da personagem Adriana mostrou que eles se divertiram.
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Leticia Colin se diverte em festa junina de 'Quem Ama Cuida' com Alan Rocha, Jeniffer Nascimento e mais atores - Reprodução / Instagram
Breno Ferreira, Leticia Colin e Chay Suede - Reprodução / Instagram
Leticia Colin e Jeniffer Nascimento - Reprodução / Instagram
Leticia Colin - Reprodução / Instagram
Leticia Colin curte festa junina da novela 'Quem Ama Cuida', da TV Globo - Reprodução / Instagram
Leticia Colin se diverte em arraiá com atores da novela 'Quem Ama Cuida' - Reprodução / Instagram
"Olha, tudo bem que a gente sabe fazer novela, mas pra fazer festa... a gente arrasa ainda mais!!! Que 'anarriê' foi esse. Amo cada um da nossa equipe deslumbrante. Festa nossa, gente amada, raiz da telenovela, juntos nós podemos tudo!!! Já quero a próxima", escreveu a atriz, na legenda da publicação.
Chay Suede, Isabel Teixeira, Flávia Alessandra, Alan Rocha, Jeniffer Nascimento, Breno Ferreira, Guilherme Piva e mais atores estiveram presentes. Eles capricharam e se vestiram a caráter. O arraiá teve direito a touro mecânico e forró.