Fernanda Paes Leme - Reprodução / Instagram

Fernanda Paes LemeReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 09:32

Rio - Fernanda Paes Leme - que completa 43 anos nesta quinta-feira (4) - comemorou na véspera, na noite desta quarta (3), num bar em São Paulo. Através das redes sociais, a atriz e apresentadora compartilhou registros da celebração.

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"E do nada rolou uma comemoração dos meus 43 anos... na virada (que é mais gostoso). [...] Muitos amigos foram em cima da hora me dar um beijo e cantar comigo", escreveu a apresentadora do videocast "Grande Surto".

A atriz se divertiu no karaokê, soltando a voz com canções de vários estilos musiciais, como "Tá Vendo Aquela Lua", do grupo Exaltasamba, "Jackie Tequila", da banda Skank, e "Nosso Sonho", de Claudinho e Buchecha.

A aniversariante também curtiu a noite ao som de DJs. A festinha teve direito a bolo e docinhos, além do clássico "Parabéns Para Você". "Celebrar a vida hoje e sempre. Amei", vibrou Fepa. O ator Roger Gobeth, o fotógrafo André Nicolau e mais personalidades estiveram presentes.

Na manhã desta quarta, a artista mostrou outro bolinho, dessa vez de brinquedo, junto com a filha, Pilar, de 2 anos. A pequena esbanjou fofura ao bater palmas e assoprar as velinhas para a mamãe. A menina é fruto do antigo relacionamento de Fernanda com o empresário Victor Sampaio.