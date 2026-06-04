Fernanda Paes LemeReprodução / Instagram
Fernanda Paes Leme comemora aniversário com karaokê ao lado de amigos
Atriz completa 43 anos nesta quinta-feira (4)
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