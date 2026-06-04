Pedro Scooby tem carro rebocado durante viagem em família - Reprodução de vídeo / Instagram

Pedro Scooby tem carro rebocado durante viagem em famíliaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/06/2026 11:09

Rio - Perrengue na estrada! Pedro Scooby mostrou nos stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (4), que enfrentou problemas durante uma viagem em família. O surfista relatou que o carro foi rebocado após o pneu furar.

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"Bom dia para você que está indo viajar e furou o pneu, e seus planos mudaram com a família toda dentro do carro", disse o ex-BBB em tom descontraído, ao mostrar a mulher, Cintia Dicker, e a filha do casal, Aurora, de 3 anos, dentro do veículo.

Em seguida, ele brincou com a caçula: "Agora Aurora está feliz porque está passeando de caminhão". Por fim, o surfista escreveu: "Aquela risada da desgraça".

Pedro também é pai de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de 10. Eles são frutos do antigo casamento com a atriz Luana Piovani.