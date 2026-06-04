Jorginho Frello e Catherine Harding - Reprodução / Instagram

Jorginho Frello e Catherine HardingReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 10:10

Rio - Jorginho Frello e Catherine Harding comemoram um ano de casados nesta quarta-feira (3). Para celebrar o momento especial, a influenciadora digital surpreendeu o volante do Flamengo com um gesto romântico, incluindo uma serenata. O jogador de futebol compartilhou registros, se declarou à amada e deu detalhes sobre a comemoração das 'bodas de papel'.

"Parece pouco quando a gente pensa em tudo que vivemos… e parece imenso quando a gente para, respira, e olha para o que construímos juntos. Para celebrar essa data, não precisávamos de muito. Precisávamos de nós dois. A noite começou com uma surpresa que me tirou o chão: Cat me recebeu com uma apresentação ao vivo, com um quarteto de cordas, músicas escolhidas com cuidado, com amor, com a delicadeza que só ela tem. Fiquei sem palavras", iniciou Jorginho, na legenda da publicação.

"Só conseguia olhar para ela e sentir o quanto sou sortudo. Depois, sentamos juntos para assistir ao vídeo do nosso casamento. Revivemos cada detalhe daquele dia... os nervos, a emoção, as lágrimas, os sorrisos. Como se o tempo tivesse dobrado, e estivéssemos de volta lá, prometendo uma vida um para o outro".

"Em seguida, recebemos a bênção de um padre. Um momento de fé, de gratidão, de renovação. Um ano de votos cumpridos, e toda uma vida ainda pela frente. Mas a noite ainda guardava mais uma surpresa... e essa veio das nossas crianças. Com toda a cumplicidade e carinho do mundo, elas participaram da preparação do jantar ao lado do chef, colocando o coração numa das partes mais especiais da mesa. Não tem presente maior do que esse".



"Para fechar, nossos amigos chegaram. A casa encheu de música, de risadas, de afeto. Uma celebração que começou íntima e terminou exatamente como uma boa vida deve ser, rodeada de quem a gente ama. Foi uma noite que vai ficar para sempre. Feliz um ano, Catherine. Obrigado por cada surpresa, por cada gesto, por cada dia", concluiu o atleta do time rubro-negro.

O casal também viajou para Londres, na Inglaterra. Jorginho e Catherine estão juntos desde 2020 e subiram ao altar no dia 2 de junho.

Vídeo!

Polêmica com Chappell Roan

Vale lembrar que em março deste ano, eles se envolveram em uma polêmica com a cantora Chappell Roan num hotel em São Paulo. Na ocasião, Jorginho relatou que a filha, fã da cantora, se aproximou da mesa onde a artista estava para confirmar se era ela.

Segundo o jogador, após retornar ao lugar, ela e a mãe foram abordadas de forma "extremamente agressiva" por um segurança, que teria cobrado respeito e ameaçado registrar uma reclamação, enquanto a menina chorava.

Chappell, que estava no Brasil para o Lollapalooza 2026, havia negado qualquer envolvimento de sua equipe no caso. Pouco tempo depois, o segurança Pascal Duvier se manifestou sobre a confusão. Ele disse que não fazia parte da equipe da artista e alegou que agiu por conta própria. A criança envolvida é filha de Catherine com o ator Jude Law.