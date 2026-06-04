Rio – O elenco da novela "Coração Acelerado" se reuniu em uma festa junina após gravações do folhetim, nesta quarta-feira (3), em um bar de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, os atores comemoraram o sucesso da trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.
Entre os nomes presentes em festa, estiveram Isabelle Drummond, Leandra Leal, Ramille, Filipe Bragança, Gabriel Godoy, Luiz Henrique Nogueira e Evaldo Macarrão. Os atores foram vestidos a caráter.
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"Coração Acelerado" segue a história de Agrado Garcia, em sua trajetória para ganhar sucesso como cantora e compositora dentro do universo da música sertaneja.
O episódio final da novela tem previsão para o dia 28 de agosto, sendo substituída pela produção "Por Você", protagonizada por Sheron Menezzes.