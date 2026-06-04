Leandra Leal em festa junina de "Coração Acelerado" - Daniel Pinheiro / BrazilNews

Leandra Leal em festa junina de "Coração Acelerado"Daniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 04/06/2026 09:54

Rio – O elenco da novela "Coração Acelerado" se reuniu em uma festa junina após gravações do folhetim, nesta quarta-feira (3), em um bar de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, os atores comemoraram o sucesso da trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Entre os nomes presentes em festa, estiveram Isabelle Drummond, Leandra Leal, Ramille, Filipe Bragança, Gabriel Godoy, Luiz Henrique Nogueira e Evaldo Macarrão. Os atores foram vestidos a caráter.