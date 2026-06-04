Filha e esposa de MC Guimê sofrem acidente em São PauloDivulgação

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Rio – A mulher do cantor MC Guimê, Fernanda Stroschein, e a filha do casal, Yarin, sofreram um acidente de trânsito na noite da última quinta-feira (4). A ocorrência aconteceu na região de Alphaville, em São Paulo, após a gravação do novo videoclipe do artista, uma releitura de 'País do Futebol' junto à Turma do Pagode.

Segundo relatos, o acidente teria ocorrido pela colisão de um motociclista, que estava distraído ao utilizar o celular, com o carro da família de Guimê. Apesar do impacto, a mãe e a filha não sofreram lesões, e os danos foram apenas materiais. O carro ficou danificado, e a moto completamente destruída.

O cantor relata, em nota, ao DIA, o susto diante do acidente da filha e da mulher: "Foi um grande susto. Eu estava no final da gravação do clipe quando meu produtor trouxe a notícia do acidente e fiquei totalmente abalado. Saí da gravação imediatamente para ver como minha esposa e minha filha estavam. Graças a Deus foi apenas um dano material". 
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Família de MC Guimê sofre acidente de trânsito após gravações de clipe - Divulgação
Filha e esposa de MC Guimê sofrem acidente em São Paulo - Divulgação

O motociclista, que sofreu com uma lesão na perna com o incidente, foi encaminhado para um hospital próximo na região, no qual recebeu auxílio médico.