Filha e esposa de MC Guimê sofrem acidente em São Paulo - Divulgação

Filha e esposa de MC Guimê sofrem acidente em São PauloDivulgação

Publicado 04/06/2026 13:51

Rio – A mulher do cantor MC Guimê, Fernanda Stroschein, e a filha do casal, Yarin, sofreram um acidente de trânsito na noite da última quinta-feira (4). A ocorrência aconteceu na região de Alphaville, em São Paulo, após a gravação do novo videoclipe do artista, uma releitura de 'País do Futebol' junto à Turma do Pagode.



Segundo relatos, o acidente teria ocorrido pela colisão de um motociclista, que estava distraído ao utilizar o celular, com o carro da família de Guimê. Apesar do impacto, a mãe e a filha não sofreram lesões, e os danos foram apenas materiais. O carro ficou danificado, e a moto completamente destruída.



O cantor relata, em nota, ao DIA, o susto diante do acidente da filha e da mulher: "Foi um grande susto. Eu estava no final da gravação do clipe quando meu produtor trouxe a notícia do acidente e fiquei totalmente abalado. Saí da gravação imediatamente para ver como minha esposa e minha filha estavam. Graças a Deus foi apenas um dano material".