Filha e esposa de MC Guimê sofrem acidente em São PauloDivulgação
Segundo relatos, o acidente teria ocorrido pela colisão de um motociclista, que estava distraído ao utilizar o celular, com o carro da família de Guimê. Apesar do impacto, a mãe e a filha não sofreram lesões, e os danos foram apenas materiais. O carro ficou danificado, e a moto completamente destruída.
O cantor relata, em nota, ao DIA, o susto diante do acidente da filha e da mulher: "Foi um grande susto. Eu estava no final da gravação do clipe quando meu produtor trouxe a notícia do acidente e fiquei totalmente abalado. Saí da gravação imediatamente para ver como minha esposa e minha filha estavam. Graças a Deus foi apenas um dano material".
O motociclista, que sofreu com uma lesão na perna com o incidente, foi encaminhado para um hospital próximo na região, no qual recebeu auxílio médico.