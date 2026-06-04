Tainá Militão - Reprodução / Instagram

Tainá MilitãoReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 22:04

Rio - Tainá Militão abriu o coração ao relembrar o início de seu relacionamento com Éder Militão. Em entrevista ao podcast "Pod Delas", exibida nesta quinta-feira (4), a influenciadora contou que o jogador do Real Madrid teria se interessado por ela ainda em 2021, quando a viu pela primeira vez durante uma partida de futevôlei.

Segundo Tainá, o encontro aconteceu pouco tempo após o nascimento de Matteo, seu filho caçula com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. “Em 2021, o Matteo tinha um mês; fui jogar futevôlei. Ele me viu. Diz ele que gostou... Eu nem tchun. Nem lembro dele lá. Depois, em 2023, fui a uma festa, e ele conta que, quando eu abaixei o vidro do carro, ele falou: ‘Meu Deus, é ela’. Diz ele que falou para o amigo dele: ‘Vou me casar com ela’”, relatou.

A influenciadora explicou que o reencontro aconteceu dois anos depois, durante uma festa de aniversário de um amigo em comum. Ela contou que quase não compareceu ao evento, mas acabou aceitando o convite de uma amiga. “Fui fazer um ensaio em São Paulo. Minha amiga me chamou para a festa, mas nunca fui de balada. Ela falou que era só meia hora. Era a festa de aniversário do Rodrigo, que joga com ele [Militão]”, lembrou.

Tainá disse que, ao chegar ao local, o atleta voltou a demonstrar interesse e pediu seu telefone. Apesar da insistência, ela recusou um convite para acompanhá-lo até a cidade onde aconteceria o aniversário de seu irmão.

“Ela parou o carro do lado do carro do Eder. Nessa hora, ele ficou: ‘É ela’. Na festa, ele pediu meu telefone e pediu para eu ir para a cidade dele, que era aniversário do irmão. Eu falei: ‘Não vou’. Morreu [o assunto]. Nem ficamos. Daí ele me liga do nada. Na hora em que ele falou ‘oi’, pensei, ‘não acredito’. Ele ainda estava convicto de que eu ia com ele. Daí fui para Curitiba e falei que ia a uma festa. Ele falou que também ia. Rolou ali”, contou.

O relacionamento avançou rapidamente. Após passarem o Ano-Novo juntos, Militão retornou à Espanha e, poucos dias depois, convidou Tainá para visitá-lo em Madri. “Fiquei com ele no Ano Novo... Achei que fosse só rolê de Ano Novo porque ele morava em outro país e eu tenho dois filhos. Ele voltou para Madri, deu seis dias, ele me chamou para ir para Madri. Eu fui e, depois de 20 dias, ele me pediu em namoro. Depois de quatro meses, ele me pediu em casamento. Primeiro ele começou: ‘Você se casaria comigo?’. Eu disse: ‘Difícil! Tem as crianças e muitas questões’. Mas ele voltou a perguntar e eu não resisti”, revelou.

Atualmente grávida do primeiro filho com o jogador, Tainá acredita que sua postura mais reservada no início da relação despertou ainda mais o interesse do atleta. “Ele falava que era muito difícil ser solteiro porque não precisava correr atrás das meninas. Então, quando a gente não quer muito, é aí que desperta alguma coisa neles”, afirmou.

Durante a entrevista, ela também comentou sobre os planos do casal de renovar os votos de casamento. Segundo a influenciadora, a ideia partiu do próprio jogador. “Eder quer renovar os votos”, disse.

Tainá ainda relembrou o período após o fim de seu casamento com Léo Pereira, em 2023, e descreveu o momento como um dos mais difíceis de sua vida.

“Foi muito difícil! Não é fácil nem para quem quer se separar. Eu me via sozinha com as crianças e perdida. ‘E agora? Sou só eu! Eu por eles’. Daí foi muita ajuda espiritual e psicológica para saber como agir. Você fica sem chão. Depois de um tempo, você vê que tudo valeu a pena. As crianças, depois, te olham com orgulho. Ao me ver no programa da Globo, Convocadas, parece que tudo o que vivi valeu a pena”, concluiu.