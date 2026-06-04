Luiza Ambiel cobra coerência de Luana Piovani após apoio a Virginia FonsecaReprodução / Instagram
Luiza Ambiel questiona apoio de Luana Piovani a Virginia: 'Incoerente'
Ex-assistente de palco demonstrou surpresa com a mudança de postura da atriz
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