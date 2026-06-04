Luiza Ambiel cobra coerência de Luana Piovani após apoio a Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Luiza Ambiel cobra coerência de Luana Piovani após apoio a Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 04/06/2026 14:55

Rio - A recente defesa feita por Luana Piovani a Virginia Fonseca continua repercutindo entre famosos e influenciadores. Desta vez, quem comentou o assunto foi Luiza Ambiel, ex-musa da Banheira do Gugu, que demonstrou surpresa com a postura adotada pela atriz após as vaias direcionadas à influenciadora durante um evento esportivo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Luiza afirmou que estranhou o posicionamento de Luana por causa das críticas que a atriz já fez anteriormente à empresária. Segundo ela, a mudança de discurso chamou sua atenção.

"Quando ouvi aquilo, fiquei sem acreditar. Ela falando sobre respeito e humanidade depois de tudo o que já disse sobre a Virgínia. Foi isso que me chamou atenção e me fez gravar o vídeo", declarou.

Ao abordar o tema, Luiza também refletiu sobre a trajetória das celebridades e a constante renovação de nomes em destaque na mídia. A influenciadora relembrou o período em que conquistou grande popularidade na televisão e traçou um paralelo com o momento vivido por Virginia atualmente.

"Eu também tive meu momento. Na época da Banheira do Gugu eu era assunto em todo lugar. Depois vieram outras mulheres, outras referências, e isso faz parte da vida. O problema é quando a pessoa não aceita que o tempo passou e continua brigando com isso", disse.

Na sequência, Luiza ressaltou que concorda com a ideia de que toda pessoa merece respeito, mas defendeu que esse princípio deve valer em qualquer circunstância.

"A Virgínia é um ser humano, nisso eu concordo. Mas ela já era um ser humano quando foi atacada antes. Foi isso que me incomodou. Acho que precisamos ter coerência quando falamos de respeito", afirmou.

Ao concluir sua análise, a ex-assistente de palco destacou que a discussão vai além de desentendimentos entre personalidades públicas e envolve a consistência dos posicionamentos adotados ao longo do tempo.

"Não dá para falar de respeito hoje e esquecer tudo o que foi dito ontem. Cada uma teve seu momento e construiu sua história. Não faz sentido transformar isso em rivalidade", concluiu.