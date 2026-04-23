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Taís Araujo estreia espetáculo com plateia estrelada no Rio
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Taís Araujo estreia espetáculo com plateia estrelada no Rio

Atriz protagoniza solo 'Mudando de Pele'

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Renata Sorrah
Débora Falabella
Arlete Salles
Jeniffer Nascimento
Leandra Leal
Iza
Tiago Iorc
Duda Santos
Paulo Vieira
Bukassa Kabengele
Ingrid Guimarães
Giovanna Ewbank
Bella Campos
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Rio - Protagonizado por Taís Araujo, o espetáculo "Mudando de Pele" estreou no Sesc Ginástico, Centro do Rio, na noite desta quinta-feira (23). O retorno da atriz aos palcos foi prestigiado por uma plateia estrelada.
Marido da artista, o ator Lázaro Ramos, e o filho, João Vicente, de 14 anos, estiveram presentes. O casal também é pai de Maria Antônia, de 11.
Renata Sorrah, Débora Falabella, Arlete Salles, Leandra Leal, Bella Campos, Jeniffer Nascimento, Iza, Duda Santos, Tiago Iorc, Bukassa Kabengele, Paulo Vieira, Ingrid Guimarães e Giovanna Ewbank também estiveram presentes. Os famosos posaram para cliques na entrada do evento.
No solo, Taís interpreta a personagem Mayah, uma mulher que decide interromper ciclos para encontrar sua plenitude. O espetáculo, com abordagem sensível, fala de vida, encontro, conexão, transformação e propõe uma reflexão: "Quantas vezes você já precisou mudar de pele para caber em algum lugar?". Em curta temporada, a peça ficará em cartaz até o dia 24 de maio.
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