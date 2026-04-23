Virgínia mostra resultado de procedimentosReprodução/Instagram
Virginia aparece com rosto marcado após laser para tratar acne
Influenciadora mostrou o resultado do procedimento no Instagram
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