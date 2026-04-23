Virgínia mostra resultado de procedimentos - Reprodução/Instagram

Virgínia mostra resultado de procedimentosReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2026 13:55 | Atualizado 23/04/2026 13:56

Rio - Virginia Fonseca, de 27 anos, mostrou na manhã desta quinta-feira (23) como ficou seu rosto após procedimentos com o laser Fotona StarWalker realizado na noite anterior. Mesmo com as marcas, ela apareceu em vídeo se preparando para ir treinar.

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"Meu rosto como está hoje. Até que não tá tão ruim, pensei que ia tá pior. Pronta pra treinar.", falou.

Na noite de quarta (22), Virginia postou alguns stories falando sobre o laser e para que ele serve, junto à fotos de como seu rosto estava em outubro de 2023. A influenciadora explicou que esse foi o tratamento que melhor ajudou sua pele, por conta das marcas de acne.

Após mostrar marcas muito fortes no rosto, disse que o pior é lidar com o pós do procedimento.

"Quem vê assim acha que q dói demais pra fazer né? Mas já fiz laser que dói mais!! A parte ruim é o pós, que arde e queima. Mas o resultado fica impecável. Vale a pena! Só não fiz mais vezes porque não tive tempo. É a segunda vez que faço".