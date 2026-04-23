Desenho que a filha de José Loreto, Bella, fez para ele - Reprodução/Instagram

Desenho que a filha de José Loreto, Bella, fez para eleReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2026 12:38

Rio - O ator José Loreto encantou os fãs ao compartilhar o desenho e carta que recebeu da filha Bella. A menina é fruto do relacionamento do artista com Débora Nascimento, e completou 8 anos na última semana.

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"Pai, queria fazer uma música, mas não tenho como expressar o meu amor", escreveu Bella na cartinha. Além da cartinha, a menina fez um desenho inspirado em uma foto que aparece com o pai.

"BELLA, minha vida, minha privada entupida, meu amor infinito, minha cera no ouvido!!! Te celebro, te vejo feliz, me derreto com seu sorriso e te desejo mais… Parabéns por ser essa menina fantástica. Meu grudinho, minha melhor amiga, que a paz sempre te persiga!! Axé querubim!".