Desenho que a filha de José Loreto, Bella, fez para eleReprodução/Instagram

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Rio - O ator José Loreto encantou os fãs ao compartilhar o desenho e carta que recebeu da filha Bella. A menina é fruto do relacionamento do artista com Débora Nascimento, e completou 8 anos na última semana.
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Carta que a filha de José Loreto, Bella, fez para ele - Reprodução/Instagram
Desenho que a filha de José Loreto, Bella, fez para ele - Reprodução/Instagram
"Pai, queria fazer uma música, mas não tenho como expressar o meu amor", escreveu Bella na cartinha. Além da cartinha, a menina fez um desenho inspirado em uma foto que aparece com o pai. 
Loreto postou diversas fotos com a filha na última segunda-feira (20), e mostrou os cliques da festa de aniversário que fez para Bella, além de escrever um texto carinhoso. 
"BELLA, minha vida, minha privada entupida, meu amor infinito, minha cera no ouvido!!! Te celebro, te vejo feliz, me derreto com seu sorriso e te desejo mais… Parabéns por ser essa menina fantástica. Meu grudinho, minha melhor amiga, que a paz sempre te persiga!! Axé querubim!". 