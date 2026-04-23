Rio - Rihanna, de 38 anos, publicou nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (23), um compilado de registros de um ensaio fotográfico sensual. A cantora e empresária posou para cliques vestindo lingerie e recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs.
De lingerie, Rihanna exibe curvas ao posar para cliques
"Verão selvagem carregando", escreveu a dona do hit "Umbrella" - em texto traduzido do inglês para português - na legenda do post. Rihanna foi fotografada vestindo calcinha e sutiã na cor vermelha, com estampa floral e recorte no bumbum. O modelito faz parte da sua marca de roupa íntima, Savage X Fenty.
Os admiradores não pouparam comentários exaltando a beleza da artista. "Minha deusa, você é espetacular", disse um usuário do Instagram. "Tão sexy", elogiou outra pessoa. "Muito linda", expressou mais alguém. "Maravilhosa", opinou mais uma internauta.
Rihanna é mãe de RZA Athelston, de 3 anos, Riot Rose, de 2, e Rocki Irish, de 7 meses. Os herdeiros são frutos do casamento com o rapper A$AP Rock.