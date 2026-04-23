Rodrigo Hilbert faz aniversário e ganha declaração de Fernanda Lima - Reprodução de vídeo / Instagram

Rodrigo Hilbert faz aniversário e ganha declaração de Fernanda LimaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/04/2026 15:00

Rio - Rodrigo Hilbert completou 46 anos nesta quarta-feira (22). Através das redes sociais, a mulher do apresentar, a atriz Fernanda Lima, de 48, homenageou o amado e mostrou que o surpreendeu com uma festinha intimista ao lado dos filhos.

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"Viva ele! Nosso 'veião' amado, que traz alegria em qualquer lugar e situação, que ama a vida, as segundas-feiras, os cochilos, as comidas, a terra, o silencio, a bagunça, as montanhas, os amigos, a família, a casa, a bike [bicicleta], a cama quentinha, e, por sorte minha, eu", declarou a apresentadora, na legenda da publicação.

No vídeo, o aniversariante chegou em casa e foi recepcionado pela mulher e filhos com o clássico "Parabéns Para Você" e bolo. Rodrigo, ainda, seguiu a tradição e assoprou as velinhas. O casal é pai dos gêmeos João e Francisco, de 18 anos, e da caçula, Maria Manoela, de 6.

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