Val Marchiori passa pela 12ª sessão de radioterapia - Reprodução / Instagram

Val Marchiori passa pela 12ª sessão de radioterapiaReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2026 21:38

Rio - Val Marchiori, de 51 anos, passou pela 12ª sessão de radioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar o câncer de mama descoberto em agosto do ano passado. Através das redes sociais, na noite desta quinta-feira (23), a empresária relatou que pela primeira vez sentiu "fadiga oncológica" e desabafou sobre o sintoma.

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"Hoje foi a minha 12ª sessão de radioterapia. E, pela primeira vez, eu senti uma fadiga que não dá para explicar… é como se o corpo não obedecesse, como se a gente quisesse reagir, mas simplesmente não consegue. É estranho, é duro… é real", iniciou Val.



"E no meio disso tudo, eu só consigo pensar em quantas mulheres enfrentam isso sozinhas. Quantas pegam estrada, viajam horas, às vezes dias, cansadas, fragilizadas. E ainda assim continuam. Hoje eu senti na pele o que é a fadiga oncológica".

"E isso muda tudo dentro da gente. A gente passa a valorizar o hoje, o respirar, o estar aqui. Saúde não é detalhe. É tudo. E eu vou falar sobre isso. Vou levantar essa bandeira com toda a minha força, até o fim", concluiu ela.

Desde a descoberta do carcinoma tipo 2 de 6 mm em fase precoce, a socialite costuma compartilhar nas redes a luta contra a doença, incluindo relatos sobre procedimentos, sessões de radioterapia, quimioterapia, além de alertas sobre a importância de exames preventivos. Em setembro, Val passou por uma cirurgia para a retirada do tumor, no mesmo hospital.