Kaká comemora 15 anos da filha, IsabellaReprodução / Instagram
Kaká comemora 15 anos da filha
Isabella fez aniversário nesta quinta-feira (23)
Rio - O ex-jogador de futebol Kaká celebrou o aniversário da filha, Isabella, que completou 15 anos nesta quinta-feira (23). Através das redes sociais, o craque homenageou e se declarou à herdeira, mencionando o apelido carinhoso da debutante.
"Feliz aniversário para minha Bella!!! Parabéns!!! São 15 anos alegrando a vida de todos ao seu redor. Filha, que você tenha muita saúde, paz e alegria. Que você possa caminhar com Jesus todos os dias da sua vida, e desfrute do melhor presente, que é a presença de Deus em nós. Estarei sempre ao seu lado, orando e torcendo por você. Te amo", escreveu Kaká, na legenda da publicação.
Isabella retribuiu o carinho, nos comentários do post. "Te amo, papai", disse a adolescente, fruto do antigo casamento de Kaká com a modelo Carol Celico. O ex-casal teve mais um filho, Luca, de 17 anos. O atleta também é pai de Esther, 5, e Sarah, 3, da união atual com a influenciadora digital Carolina Batista Leite.
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