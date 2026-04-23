Deborah Secco aproveita viagem em Nova Iorque ao lado da filha, Maria Flor - Reprodução de vídeo / Instagram

Deborah Secco aproveita viagem em Nova Iorque ao lado da filha, Maria FlorReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/04/2026 18:32

Rio - Deborah Secco, de 46 anos, mostrou nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), que está aproveitando uma viagem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ao lado da filha, Maria Flor, de 10. A atriz, que esteve no local em outras ocasiões, visitou pela primeira vez a Estátua da Liberdade, um dos maiores pontos turísticos do país.

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"E hoje estamos aqui 'turistando'. Nova Iorque ao fundo. E viemos ver quem? E eu que conheço Nova Iorque há tantos anos, nunca tinha vindo aqui", falou a artista, ao lado da primogênita. Mãe e filha também aproveitaram um momento de descanso próximas ao monumento:



"A gente aqui tomando um sorvetinho nos pés da estátua. Não querendo guerra com ninguém, né, filha?", brincou Deborah. As duas também andaram de metrô. A artista, ainda, se declarou à primogênita. "Não existe nada que se compare a esse amor". Maria Flor é fruto do antigo relacionamento da atriz com o fotógrafo Hugo Moura.