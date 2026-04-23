MC Ryan SP e Giovanna Roque - Foto: Reprodução

MC Ryan SP e Giovanna Roque Foto: Reprodução

Publicado 23/04/2026 13:35 | Atualizado 23/04/2026 13:39

Rio - A influenciadora Giovanna Roque usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para celebrar a concessão de habeas corpus ao cantor MC Ryan SP . O artista, preso desde o último dia 15 durante a Operação Narcofluxo, deve deixar a prisão em São Paulo após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em publicações nos Stories, Giovanna compartilhou uma mensagem de fé ao comentar a soltura do companheiro. “Meu coração está transbordando de alegria e gratidão! Foram muitos dias subindo ao monte, suplicando e orando juntos, e Deus ouviu cada clamor. Nem sempre foi fácil, nem sempre entendi os caminhos, mas hoje eu reconheço: foi a mão de Deus em cada detalhe”, escreveu.

Na sequência, ela acrescentou: “Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Por cada porta que se abriu, por cada livramento que nem vimos, por cada oração respondida, até aquelas que demoraram, mas vieram no tempo certo. Tudo deu certo porque o Senhor estava à frente de tudo. Que nunca me falte fé para confiar, nem gratidão para reconhecer. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, hoje e sempre!”.

A ordem de soltura foi divulgada mais cedo pelo advogado do cantor, Felipe Cassimiro, que publicou registros da decisão judicial. Ele também celebrou o resultado: “Vem para a rua, meu amigo! Obrigado por ter acreditado em nosso time”.

Polícia Federal do Brasil prendeu Ryan e outros investigados no âmbito da Operação Narcofluxo, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro. A detenção ocorreu em caráter temporário, modalidade que possui prazo limitado. O ponto determinante para a decisão do STJ foi técnico: ao solicitar a prisão, a própria Polícia Federal indicou duração de cinco dias, mas a autorização inicial previu 30 dias.

Além de Ryan, outros nomes ligados ao caso também devem ser liberados, entre eles o funkeiro MC Poze do Rodo, conforme informações divulgadas por veículos especializados.

Histórico do relacionamento

O relacionamento entre Ryan e Giovanna é marcado por idas e vindas desde 2023. O casal se conheceu por intermédio do cantor MC Daniel e teve uma filha, Zoe, nascida em dezembro do mesmo ano.

Em 2024, o artista foi acusado de agredir a influenciadora em um episódio registrado por câmeras de segurança. Após um período de separação, os dois reataram, mas anunciaram um novo término em maio de 2025, novamente em meio a denúncias de violência doméstica.

Meses depois, voltaram a aparecer juntos publicamente. Em outubro do mesmo ano, Ryan surpreendeu Giovanna durante uma viagem a Paris, na França, com um pedido de reconciliação que incluiu um painel de flores com a frase “volta comigo?”.