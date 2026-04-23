Claudia Ohana curte feriado na piscina - Reprodução/Instagram

Claudia Ohana curte feriado na piscinaReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2026 11:16

Rio - A atriz Claudia Ohana postou em seu perfil do Instagram um pouco da sua rotina da semana aproveitando o feriadão. A artista de 63 anos compartilhou diversas fotos em uma casa em meio à natureza, inclusive vestindo um maiô estampado enquanto curtia a piscina.

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"Uma pausa. Buenos", escreveu a atriz.

Além dos cliques na piscina, ela também compartilhou fotos de outros momentos da escapada, como um bowl de frutas e looks casuais que usou.

Nos comentários, fãs direcionaram elogios à Claudia. "Minha Vamp preferida", disse uma seguidora. "Linda sempre. Irradiando luz...", comentou outra. "Maravilhosa", destacou uma terceira.