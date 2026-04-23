Gabriely Miranda exibe barriguinha - Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda exibe barriguinhaReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2026 10:39

Rio - Gabriely Miranda, esposa de Endrick, encantou os seguidores nesta quarta-feira (22) ao compartilhar registros de biquíni mostrando a gravidez. Nas fotos, ela aparece usando um chapéu de palha, calça jeans e biquíni vermelho, encostada em quadriciclos.

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Na legenda do post, a influenciadora escreveu "Dias felizes com você", acompanhado de um coração vermelho e um emoji de gravidez.

Além de fãs e amigos, Endrick também comentou apaixonado nas fotos. "Você é a mulher mais perfeita do mundo amor", "Eu amo vocês mami", "Esse seu sorriso", disse o jogador em três comentários distintos.

Gabriely, 23 anos, e Endrick, 19 anos, estão juntos desde outubro de 2023, e se casaram no ano seguinte. Atualmente o casal reside na França, onde está localizado o clube de Endrick, Olympique Lyonnais.