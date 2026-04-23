Poliana Abritta e filhosVictor Chapetta/Brazil News

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Rio - Mãe de trigêmeos, Poliana Abritta marcou presença com dois dos filhos na estreia do filme "Papagaios", no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A apresentadora do "Fantástico" estava acompanhada de Manuela e José, de 17 anos. Guido, que não marcou presença no evento, completa o trio de filhos, fruto da relação dela com o ex-marido. 
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Leo Jaime em estreia de
Poliana Abritta e filhos em estreia de "Papagaios" - Victor Chapetta/Brazil News
Allan Souza Lima em estreia de
Ruan Aguiar em estreia de
Vanessa Bueno em estreia de
Valentina Seabra em estreia de
Além de Poliana, estiveram no lançamento outros artistas, como Leo Jaime, Ruan Aguiar, Allan Souza Lima, Valentina Seabra, e Vanessa Bueno. O filme "Papagaios" estreia oficialmente nesta quinta-feira (23) em todo o Brasil. 