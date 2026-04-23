Poliana Abritta e filhosVictor Chapetta/Brazil News
Em rara aparição, Poliana Abritta posa com dois dos filhos trigêmeos
Apresentadora compareceu em estreia no Rio de Janeiro na quarta-feira (22)
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