Poliana Abritta e filhos - Victor Chapetta/Brazil News

Poliana Abritta e filhosVictor Chapetta/Brazil News

Publicado 23/04/2026 12:09

Rio - Mãe de trigêmeos, Poliana Abritta marcou presença com dois dos filhos na estreia do filme "Papagaios", no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A apresentadora do "Fantástico" estava acompanhada de Manuela e José, de 17 anos. Guido, que não marcou presença no evento, completa o trio de filhos, fruto da relação dela com o ex-marido.

fotogaleria

Além de Poliana, estiveram no lançamento outros artistas, como Leo Jaime, Ruan Aguiar, Allan Souza Lima, Valentina Seabra, e Vanessa Bueno. O filme "Papagaios" estreia oficialmente nesta quinta-feira (23) em todo o Brasil.